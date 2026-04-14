‘सितारों’ को ‘ज़मीन’ पर उतारने की परंपरा कायम, पश्चिम बंगाल में प्रमुख पार्टियों ने कई जाने-माने चेहरों पर लगाया दांव

बीजेपी ने अनुभवी अभिनेत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली को सोनारपुर दक्षिण सीट से मैदान में उतारा है। रूपा गांगुली महाभारत की द्रौपदी के रूप में घर-घर में पहचानी जाती हैं और इससे पहले वह राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक पारी खेल चुकी हैं। हावड़ा की श्यामपुर सीट से अभिनेता हिरन चटर्जी चुनाव लड़ रहे हैं। वह वर्तमान में खड़गपुर सदर से विधायक हैं लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें नई सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। हिरन ने 2021 में भाजपा के टिकट पर पहली बार विधानसभा चुनाव जीता था। इसके अतिरिक्त भाजपा ने शहरी मतदाताओं को रिझाने के लिए बैरकपुर क्षेत्र में फिल्म और कला जगत से जुड़े कुछ अन्य चेहरों को भी शामिल किया है।