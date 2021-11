Tripura Violence पर महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी के बंद के दौरान पत्थरबाजी और लाठीचार्ज, धारा 144 लागू

नई दिल्ली। त्रिपुरा में हिंसा ( Tripura Voilence ) पर महाराष्ट्र ( Maharashtra ) के अमरावती ( Amravati ) में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) की ओर से बुलाए गए बंद के दौरान हिंसा भड़क उठी। यहां कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाईं। फिलहाल जिले में धारा 144 लगाने का एलान कर दिया गया है।

वहीं गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा, 'हम किसी भी तरह की हिंसा की निंदा करते हैं। वहीं बीजेपी सांसद ने एनसीपी से इसे राजनीतिक रंग ना देने की बात कही।

यह भी पढ़ेँः कंगना रनौत के बयान के खिलाफ देश भर में बवाल, कई राज्यों में केस दर्ज, जानिए क्या रहा BJP रिकएक्शन

Maharashtra | Section 144 has been imposed in Amravati in view of protests against Tripura violence, Amravati's guardian minister Yashomati Thakur said



(File pic) pic.twitter.com/x3mssD8fl2 — ANI (@ANI) November 13, 2021

दरअसल बीजेपी ने यह बंद शुक्रवार को हुई घटना के खिलाफ बुलाया था। पिछले महीने त्रिपुरा में हुई हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र के अमरावती में शुक्रवार को कुछ मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने दुकानों पर पथराव कर दिया था, जिसके बाद इलाके के कई हिस्सों में तनाव फैल गया।

अमरावती में सुबह से ही माहौल खराब नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया बढ़ते उपद्रव के बीच धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं 3000 से ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है।

Maharashtra | Section 144 has been imposed in Amravati in view of protests against Tripura violence, Amravati's guardian minister Yashomati Thakur said



(File pic) pic.twitter.com/x3mssD8fl2 — ANI (@ANI) November 13, 2021

बढ़ते बवाल के बीच गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा, 'हम किसी भी तरह की हिंसा की निंदा करते हैं। मैंने देवेंद्र फड़णवीस और अमरावती के सांसद से बात कर शांति और सामाजिक सौहार्द्र स्थापित करने में मदद की अपील की थी। हम स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।'

We condemn the violence. I spoke to Devendra Fadnavis, Amravati MP to help maintain social harmony and peace. We are focusing on how to keep the situation under control and maintain peace: Maharashtra HM Dilip Walse Patil on violence in rallies at Amravati, Nanded and Malegaon pic.twitter.com/sBFDlerona — ANI (@ANI) November 13, 2021

वहीं अमरावती से बीजेपी सांसद नवनीत राणा ने वीडियो के जरिए लोगों से अपील करते हुए कहा, 'अमरावती में जो कुछ हुआ, उसकी निंदा करते हैं। मैं नागरिकों और नेताओं से अपील करती हूं कि शांति और सौहार्द्र बनाए रखें।

इस दौरान उन्होंने कहा कि 'मैं विपक्षी पार्टी के मंत्री से इसे राजनीतिक रंग नहीं देने की अपील करती हूं।'

Mumbai | We condemn yesterday's violence (in rallies at Amravati, Nanded, and Malegaon). Action will be taken against the culprits. Those who have organized these protests had a responsibility to make sure that protests shall be held peacefully: Maharashtra Minister Nawab Malik pic.twitter.com/kFuNMZT3Zj — ANI (@ANI) November 13, 2021

नवाब मलिक ने की निंदा

हम कल की हिंसा (अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में रैलियों में) की निंदा करते हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने इन विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया है, उन पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी कि विरोध शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया जाए।

यह भी पढ़ेंः

बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों के विरोध में त्रिपुरा में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। आरोप हैं कि इन प्रदर्शनों के दौरान मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद त्रिपुरा में बड़े स्तर पर सांप्रयादिक हिंसा देखने को मिली। महाराष्ट्र के अमरावती समेत तमाम शहरों में भी इसी हिंसा के विरोध में प्रदर्शन हुए।