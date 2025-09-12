Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ट्रंप जैसा राष्ट्रपति नहीं देखा, उसकी वजह से भारत को काफी नुकसान: शशि थरूर

Shashi Tharoor on Tariffs: शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है। इससे काफी लोगों की नौकरियां खत्म हो रही है।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 12, 2025

कांग्रेस सांसद शशि थरूर (फोटो आईएएनएस)

Shashi Tharoor on Tariffs: कांग्रेस सांसद और पूर्व वैश्विक राजनयिक शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। इतना ही नहीं इससे बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हुई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी तीखा हमला बोला और उनके व्यवहार को अस्थिर और कूटनीतिक मानदंडों की अवहेलना बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला बोलते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा राष्ट्र​पति कभी नहीं देखा है।

पहले से जा रही हैं लोगों की नौकरियां

सिंगापुर में एक सम्मेलन में बोलते हुए थरूर ने कहा कि रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत जुर्माने सहित 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले से अमेरिकी बाजार में कई भारतीय निर्यात अव्यवहारिक हो गए हैं। उन्होंने कहा पहले से ही लोगों की नौकरियां जा रही हैं। सूरत में रत्न और आभूषण व्यवसाय से 1.35 लाख लोगों की छंटनी हो चुकी है। समुद्री खाद्य और विनिर्माण क्षेत्र भी भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि किसी को यह भ्रम हो कि हम इसे ऐसे ही खत्म कर देंगे।

ये भी पढ़ें

ब्रिटेन ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध, आर्थिक दबाव बनाने के लिए उठाया कदम
विदेश
Lalu Rabri Radhanandan Jha Politics , Lalu Prasad Yadav Political Strategies , Rabri Devi Chief Minister Story , Radhanandan Jha Political Influence , Bihar Political History Lalu Rabri Jha , 1990s Bihar Politics Key Figures , Chara Scam Bihar Political Crisis , Lalu Yadav Radhanandan Jha Relationship , Rabri Devi CM Political Legacy , Bihar State Political Leadership,

अमेरिकी बाजार में प्रवेश करना बहुत मुश्किल

कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि भारत को इस झटके से बचने के लिए अपने निर्यात बाज़ारों में विविधता लानी होगी। उन्होंने कहा कि हमें अमेरिकी बाज़ार में प्रवेश करना बहुत मुश्किल लग रहा है। अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ़ नहीं है, यह प्रतिबंध है। यह पूरी तरह से अनुचित है क्योंकि चीन रूस से ज्यादा तेल और गैस आयात कर रहा है। उन्होंने वाशिंगटन से सभी देशों के लिए एक समान नीति अपनाने का आग्रह किया।

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत और अमेरिका दोनों के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के कगार पर हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते का पहला चरण सितंबर तक शुरू हो सकता है।

थरूर ने ट्रंप पर साधा निशाना

थरूर ने ट्रंप पर भी हमला बोला और उन्हें हर पैमाने पर असामान्य राष्ट्रपति बताया, जो कूटनीतिक व्यवहार के पारंपरिक मानकों का पालन नहीं करते। उन्होंने कहा, क्या आपने कभी किसी विश्व नेता को खुलेआम यह कहते सुना है कि वह नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार है? या यह कहते सुना है कि दुनिया के सभी देश आकर मेरी पीठ थपथपाना चाहते हैं? इस तरह की भाषा पहले कभी किसी शासनाध्यक्ष के मुंह से नहीं सुनी गई।

टैरिफ का भारत पर पड़ा नकारात्मक प्रभाव

थरूर ने कहा कि भारत का आकलन ट्रंप के अनिश्चित व्यवहार से नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुल्कों का भारत पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमारे कई उत्पाद अव्यवहारिक हो गए हैं और हमारे पास अपनी कमर कसने और आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

भारत को यूरोप, चीन और रूस के साथ बनाने चाहिए मजबूत संबंध

कांग्रेस नेता ने भारत के व्यापारिक और राजनीतिक साझेदारियों को बढ़ाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने ब्रिटेन के साथ हुए हालिया व्यापार समझौते को एक सकारात्मक कदम बताया और सुझाव दिया कि भारत को यूरोप, चीन और रूस के साथ मज़बूत संबंध बनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया तनाव के बावजूद, हम चीन के साथ टकराव से दूर रहने की गंभीर इच्छा दिखा रहे हैं, और रूस के साथ हमारे संबंध हमेशा से ही काफ़ी हद तक स्थिर रहे हैं। अब ये और भी मधुर हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

ट्रंप के करीबी ने की थी उन्हें पीएम मोदी से लड़ाने की कोशिश, पूर्व अमेरिकी एनएसए का बड़ा खुलासा
विदेश
PM Narendra Modi, Peter Navarro and Donald Trump

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Sept 2025 05:35 pm

Hindi News / National News / ट्रंप जैसा राष्ट्रपति नहीं देखा, उसकी वजह से भारत को काफी नुकसान: शशि थरूर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.