ट्रंप जैसा राष्ट्रपति नहीं देखा, उसकी वजह से भारत को काफी नुकसान: शशि थरूर

सिंगापुर में एक सम्मेलन में बोलते हुए थरूर ने कहा कि रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत जुर्माने सहित 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले से अमेरिकी बाजार में कई भारतीय निर्यात अव्यवहारिक हो गए हैं। उन्होंने कहा पहले से ही लोगों की नौकरियां जा रही हैं। सूरत में रत्न और आभूषण व्यवसाय से 1.35 लाख लोगों की छंटनी हो चुकी है। समुद्री खाद्य और विनिर्माण क्षेत्र भी भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि किसी को यह भ्रम हो कि हम इसे ऐसे ही खत्म कर देंगे।