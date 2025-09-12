Patrika LogoSwitch to English

नवारो ने की थी ट्रंप को पीएम मोदी से लड़ाने की साजिश, पूर्व अमेरिकी एनएसए का बड़ा खुलासा

पूर्व अमेरिकी एनएसए ने बड़ा खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी शख्स ने उन्हें भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी से लड़ाने की साजिश की थी। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 12, 2025

PM Narendra Modi, Peter Navarro and Donald Trump
PM Narendra Modi, Peter Navarro and Donald Trump

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के संबंधों में पिछले कुछ समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के 'टैरिफ वॉर', रूस से तेल न खरीदने की धमकियों और लगातार बयानबाजी की वजह से दरार पड़ी है। हालांकि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने साफ कर दिया है कि भारत, किसी के दबाव के आगे झुकेगा नहीं। भारत-अमेरिका के संबंधों में बिगाड़ को दुनियाभर के एक्सपर्ट्स ट्रंप की विदेश नीति की सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं। अक्सर ही पूर्व अमेरिकी मंत्री और अधिकारी तो ट्रंप पर इसके लिए निशाना भी साधते हैं। अब पूर्व अमेरिकी एनएसए जॉन बोल्टन (John Bolton) ने एक बड़ा खुलासा किया है।

नवारो ने की थी ट्रंप को पीएम मोदी से लड़ाने की साजिश

एक इंटरव्यू के दौरान बोल्टन ने बड़ा खुलासा किया कि एक बार पीटर नवारो (Peter Navarro) ने ट्रंप को पीएम मोदी से लड़ाने की साजिश की थी। पीएम मोदी और ट्रंप की एक मुलाकात के दौरान नवारो ने दोनों के बीच बहस शुरू करनवाने की कोशिश की थी। बोल्टन ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि पीएम मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच रणनीतिक मुद्दों पर बात होगी, जैसे चीन से निपटना, भविष्य के बड़े ख़तरों से निपटना। लेकिन इस दौरान नवारो ने बिना वजह यह मुद्दा छेड़ दिया कि भारत गलत तरह से ट्रेड करता है। नवारो ने ऐसा इसलिए किया था जिससे पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बहस छिड़ जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं।"

भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे नवारो

नवारो, अमेरिकी अर्थशास्त्री होने के साथ ही व्यापार के मामलों में ट्रंप के सलाहकार भी है। ट्रेड के मामले में नवारो ने ट्रंप को भारत के खिलाफ जमकर भड़काया है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय से वह जमकर सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें काफी ट्रोल भी किया जा रहा है। बोल्टन ने नवारो के बारे में कहा कि अगर नवारो को एक कमरे में अकेला बंद कर दिया जाए और एक घंटे बाद आप कमरे में जाएंगे, तो नवारो खुद से ही बहस करते हुए दिखेंगे।

पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती है दोनों देशों के लिए ज़रूरी

बोल्टन ने कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती दोनों देशों के लिए ज़रूरी है। बोल्टन ने कहा भारत और अमेरिका, दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए ट्रेड बहुत ज़रूरी है। हालांकि बोल्टन ने यह भी साफ कर दिया कि इस मामले पर दोनों पक्षों को शांति से एक-दूसरे से बात करनी चाहिए और ट्रेड डील फाइनल करनी चाहिए।

12 Sept 2025 04:15 pm

12 Sept 2025 04:13 pm

