नवारो ने की थी ट्रंप को पीएम मोदी से लड़ाने की साजिश, पूर्व अमेरिकी एनएसए का बड़ा खुलासा

एक इंटरव्यू के दौरान बोल्टन ने बड़ा खुलासा किया कि एक बार पीटर नवारो (Peter Navarro) ने ट्रंप को पीएम मोदी से लड़ाने की साजिश की थी। पीएम मोदी और ट्रंप की एक मुलाकात के दौरान नवारो ने दोनों के बीच बहस शुरू करनवाने की कोशिश की थी। बोल्टन ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि पीएम मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच रणनीतिक मुद्दों पर बात होगी, जैसे चीन से निपटना, भविष्य के बड़े ख़तरों से निपटना। लेकिन इस दौरान नवारो ने बिना वजह यह मुद्दा छेड़ दिया कि भारत गलत तरह से ट्रेड करता है। नवारो ने ऐसा इसलिए किया था जिससे पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बहस छिड़ जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं।"