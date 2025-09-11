सीबीआई को मिली बड़ी कामयाबी, वॉन्टेड अपराधी मुनव्वर खान को लाया गया भारत

सीबीआई की इंटरनेशनल पुलिस सपोर्ट यूनिट (आईपीसीयू) ने भारतीय विदेश मंत्रालय और कुवैत की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (एनसीबी-कुवैत) के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुनव्वर को कुवैत पुलिस की एक टीम हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाई, जहाँ उसे सीबीआई की स्पेशल यूनिट एसटीबी की चेन्नई टीम ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के अनुसार मुनव्वर लंबे समय से फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे थे।