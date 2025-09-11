Patrika LogoSwitch to English

सीबीआई को मिली बड़ी कामयाबी, वॉन्टेड अपराधी मुनव्वर खान को लाया गया भारत

CBI Extradites Wanted Criminal: सीबीआई को एक वॉन्टेड अपराधी को भारत लाने में कामयाबी मिली है। उसे कुवैत से भारत लाया गया है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 11, 2025

CBI extradites Munawar Khan (Photo - Patrika Graphics)

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन - सीबीआई (Central Bureau Of Investigation - CBI) को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। आज, गुरुवार, 11 सितंबर को एक वॉन्टेड अपराधी को भारत (India) लाया गया है। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि कौन है वो वॉन्टेड अपराधी? जवाब है मुनव्वर खान (Munawar Khan), जिसे कुवैत (Kuwait) से भारत प्रत्यर्पित करने में सीबीआई को सफलता मिली है।

मुनव्वर पर जालसाजी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप

मुनव्वर पर जालसाजी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। इंटरपोल के माध्यम से समन्वय स्थापित कर मुनव्वर को रेड नोटिस के तहत भारत लाया गया।

लंबे समय से किए जा रहे थे मुनव्वर की गिरफ्तारी के प्रयास

सीबीआई की इंटरनेशनल पुलिस सपोर्ट यूनिट (आईपीसीयू) ने भारतीय विदेश मंत्रालय और कुवैत की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (एनसीबी-कुवैत) के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुनव्वर को कुवैत पुलिस की एक टीम हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाई, जहाँ उसे सीबीआई की स्पेशल यूनिट एसटीबी की चेन्नई टीम ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के अनुसार मुनव्वर लंबे समय से फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे थे।

जल्द शुरू की जाएगी कानूनी कार्रवाई

मुनव्वर का प्रत्यर्पण, सीबीआई और इंटरपोल के बीच प्रभावी सहयोग की वजह से संभव हो पाया है, जो भारत के अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुनव्वर के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के मामलों में जल्द ही कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

