इंडोनेशिया में बाढ़ ने मचाया हाहाकार, 19 लोगों की मौत और 10 लापता

इंडोनेशिया के बाली द्वीप और पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में बाढ़ की वजह से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 13 लोगों ने बाली पर अपनी जान गंवाई, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय खोज एवं बचाव एजेंसी के बाली कार्यालय के प्रवक्ता ने दी। वहीं 6 लोगों ने पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में अपनी जान गंवा दी, जिसकी जानकारी प्रांतीय आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण एजेंसी की आपातकालीन इकाई की तरफ से दी गई। आने वाले दिनों में मृतकों का आंकड़ा बढतने की भी आशंका जताई जा रही है।