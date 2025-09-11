Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

इंडोनेशिया में बाढ़ ने मचाया हाहाकार, 19 लोगों की मौत और 10 लापता

Indonesia Floods: इंडोनेशिया के बाली द्वीप और पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 11, 2025

Floods in Indonesia
Floods in Indonesia (Photo - ANI)

दुनियाभर के कई देशों में इस समय मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों के हाल बेहाल हैं। आफत की इस बारिश के चलते कई जगह बाढ़ और लैंडस्लाइड के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही हाल इंडोनेशिया (Indonesia) में भी देखने को मिल रहा है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप और पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई। इस बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।

19 लोगों की मौत

इंडोनेशिया के बाली द्वीप और पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में बाढ़ की वजह से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 13 लोगों ने बाली पर अपनी जान गंवाई, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय खोज एवं बचाव एजेंसी के बाली कार्यालय के प्रवक्ता ने दी। वहीं 6 लोगों ने पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में अपनी जान गंवा दी, जिसकी जानकारी प्रांतीय आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण एजेंसी की आपातकालीन इकाई की तरफ से दी गई। आने वाले दिनों में मृतकों का आंकड़ा बढतने की भी आशंका जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

पीएम मोदी ने दिया ट्रंप के दोस्ती भरे मैसेज का जवाब, जल्द होगी दोनों के बीच बातचीत
विदेश
Indian Prime Minister Narendra Modi with US President Donald Trump

10 लोग लापता

बाढ़ की वजह से दोनों प्रांतों में 10 लोग लापता भी हो गए हैं। बाली में 6 तो पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 4 लोग बाढ़ की वजह से लापता हो गए। लापता लोगों की तलाश की जा रही है।

हुआ काफी नुकसान

बाली और पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में बाढ़ की वजह से काफी नुकसान भी हुआ। बाढ़ के कारण घर, सड़कें, कृषि भूमि, व्हीकल्स क्षतिग्रस्त हो गए। घरों को नुकसान पहुंचने की वजह से लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों पर जाना पड़ा।

ये भी पढ़ें

सेबेस्टियन लेकोर्नू बने फ्रांस के नए पीएम, राष्ट्रपति मैक्रों के भरोसेमंद
विदेश
Emmanuel Macron and Sebastien Lecornu

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

11 Sept 2025 09:42 am

Hindi News / World / इंडोनेशिया में बाढ़ ने मचाया हाहाकार, 19 लोगों की मौत और 10 लापता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.