सेबेस्टियन लेकोर्नू बने फ्रांस के नए पीएम, राष्ट्रपति मैक्रों के भरोसेमंद

France Gets New PM: फ्रांस्वा बायरू को विश्वास मत नहीं मिलने की वजह से फ्रांस के पीएम पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। अब सेबेस्टियन लेकोर्नू को देश का नया पीएम नियुक्त किया गया है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 10, 2025

Emmanuel Macron and Sebastien Lecornu
Emmanuel Macron and Sebastien Lecornu (Photo - NBC on social media)

फ्रांस (France) में राजनीतिक अस्थिरता के चलते फ्रांस्वा बायरू (Francois Bayrou) देश की संसद में विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहे। इस वजह से उन्हें पीएम पद से हाथ गंवाना पड़ा। बायरू के पक्ष में सिर्फ 194 वोट पड़े, जबकि उनके खिलाफ 364 वोट डाले गए और इस वजह से उन्हें पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बायरू के इस्तीफे के बाद अब सेबेस्टियन लेकोर्नू (Sebastien Lecornu) को फ्रांस का नया पीएम नियुक्त किया गया है।


सालभर में चौथे पीएम

लेकोर्नू चार साल में फ्रांस के चौथे पीएम हैं, जिन्हें मंगलवार को इस पद पर नियुक्त किया गया। वह पूर्व रक्षा मंत्री होने के साथ ही राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) के करीबी भी माने जाते हैं।

कौन हैं लेकोर्नू?

39 वर्षीय लेकोर्नू फ्रांस के सबसे युवा रक्षा मंत्रियों में से एक रहे हैं।18 साल की उम्र में वह नॉरमैंडी के एक छोटे शहर के मेयर बन गए थे और 22 साल की उम्र में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी (Nicolas Sarkozy) के सलाहकार भी रह चुके हैं। 2017 से वह मैक्रों की हर सरकार में मंत्री रहे हैं, जिनमें स्थानीय प्रशासन, विदेशी क्षेत्र, और रक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।

क्या रहेगी चुनौतियाँ?

पीएम के तौर पर लेकोर्नू के सामने कई चुनौतियाँ रहेंगी लेकोर्नू को अल्पमत सरकार के साथ काम करना होगा, जहाँ मैक्रों की पार्टी को संसद में दक्षिणपंथी पार्टियों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में वामपंथी पार्टियाँ नाराज़ हो सकती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए लेकोर्नू को संतुलन बनाकर सरकार चलानी होगी। इसके अलावा उनके सामने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने की भी चुनौती रहेगी।



सेबेस्टियन लेकोर्नू बने फ्रांस के नए पीएम, राष्ट्रपति मैक्रों के भरोसेमंद

