सेबेस्टियन लेकोर्नू बने फ्रांस के नए पीएम, राष्ट्रपति मैक्रों के भरोसेमंद

फ्रांस (France) में राजनीतिक अस्थिरता के चलते फ्रांस्वा बायरू (Francois Bayrou) देश की संसद में विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहे। इस वजह से उन्हें पीएम पद से हाथ गंवाना पड़ा। बायरू के पक्ष में सिर्फ 194 वोट पड़े, जबकि उनके खिलाफ 364 वोट डाले गए और इस वजह से उन्हें पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बायरू के इस्तीफे के बाद अब सेबेस्टियन लेकोर्नू (Sebastien Lecornu) को फ्रांस का नया पीएम नियुक्त किया गया है।