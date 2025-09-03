बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी, इस साल होगा कुछ ऐसा कि मच जाएगी तबाही

बाबा वेंगा एक महिला थी। बहुत से लोगों को यह नहीं पता और जब उन्हें इस बारे में पता चलता है तो काफी हैरानी होती है। बाबा वेंगा का असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा (Vangeliya Pandeva Gushterova) था और उनका जन्म 3 अक्टूबर, 1911 को उस्मानी साम्राज्य (Ottoman Empire) में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही बाबा वेंगा की आँखों की रोशनी चली गई थी। 11 अगस्त, 1996 को 84 साल की उम्र में बुल्गारिया (Bulgaria) में उनकी मौत हो गई थी।