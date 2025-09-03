Patrika LogoSwitch to English

बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी, इस साल होगा कुछ ऐसा कि मच जाएगी तबाही

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की एक और डरावनी भविष्यवाणी सामने आई है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। क्या है यह भविष्यवाणी? आइए जानते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 03, 2025

Baba Vanga
Baba Vanga

बाबा वेंगा (Baba Vanga) को उनकी डरावनी भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। डरावनी भविष्यवाणियाँ, बाबा वेंगा की पहचान बन चुकी है और लोग उनकी भविष्यवाणियों से डरते भी हैं। दरअसल अब तक बाबा वेंगा की कुछ भविष्यवाणियाँ सच साबित हो चुकी हैं और इसी वजह से जब भी उनकी कोई भविष्यवाणी सामने आती है, लोगों में डर का माहौल पैदा हो जाता है। अब बाबा वेंगा की इस साल के लिए एक और डरावनी भविष्यवाणी सामने आई है।

इस साल यूरोप में हो सकता है भीषण युद्ध!

बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी सामने आई है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। बाबा वेंगा ने इस साल के लिए भविष्यवाणी की है कि यूरोप में भीषण युद्ध हो सकता है, जिससे काफी तबाही मच सकती है। इस युद्ध से राजनीतिक टेंशन भी बढ़ सकती है।

अब तक कई भविष्यवाणियाँ हो चुकी हैं सच

अब तक बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ सच हो चुकी हैं। अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले, चीन के विकास, 2025 में म्यांमार में आए भूकंप जैसी घटनाओं के बारे में बाबा वेंगा ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थीं, जो सच भी साबित हुई हैं।

कौन है बाबा वेंगा?

बाबा वेंगा एक महिला थी। बहुत से लोगों को यह नहीं पता और जब उन्हें इस बारे में पता चलता है तो काफी हैरानी होती है। बाबा वेंगा का असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा (Vangeliya Pandeva Gushterova) था और उनका जन्म 3 अक्टूबर, 1911 को उस्मानी साम्राज्य (Ottoman Empire) में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही बाबा वेंगा की आँखों की रोशनी चली गई थी। 11 अगस्त, 1996 को 84 साल की उम्र में बुल्गारिया (Bulgaria) में उनकी मौत हो गई थी।

Updated on:

03 Sept 2025 04:39 pm

Published on:

03 Sept 2025 04:33 pm

