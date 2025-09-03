Patrika LogoSwitch to English

“पुतिन ने मुझे किया निराश”, जानिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों कहा ऐसा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें निराश किया है। क्या है ट्रंप के इस बयान की वजह? आइए जानते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 03, 2025

Vladimir Putin disappointed Donald Trump
Vladimir Putin disappointed Donald Trump (Photo - Patrika Graphics)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने मंगलवार की रात (भारतीय समयानुसार बुधवार की सुबह) को मीडिया ब्रीफिंग में हिस्सा लिया। इस मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने भारत पर टैरिफ (Tariff On India), खुद की मौत की अफवाहों समेत कई मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। ट्रंप ने इस दौरान चीन (China) की विक्ट्री डे परेड का भी ज़िक्र किया और कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping), रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन (Kim Jong Un) के साथ मिलकर अमेरिका (United States Of America) के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।

"पुतिन ने मुझे किया निराश"

ट्रंप ने इस दौरान रूसी राष्ट्रपति के प्रति निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "पुतिन ने मुझे निराश किया है।" हालांकि ट्रंप ने इस बारे में विस्तार से बात नहीं की, लेकिन उनकी निराशा के पीछे की वजह साफ है और वो है इतनी कोशिशों के बावजूद भी रूस-यूक्रेन युद्ध का अंत नहीं होना। इस विषय में ट्रंप, एक से ज़्यादा बार पुतिन से बात भी कर चुके हैं और दोनों के बीच आमने-सामने की मीटिंग भी हुई है। इसके बावजूद अब तक यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है।

"लोगों के ज़िंदा रहने के लिए मैं करूंगा कोशिश"

ट्रंप ने कहा, "रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में कई लोग मारे जा रहे हैं, जो सही नहीं है। लोग ज़िंदा और सुरक्षित रहे, इसके लिए इस युद्ध को रोकने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा।" ट्रंप का इशारा रूस पर दबाव बनाने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंधों से हो सकता है।

"रूस-चीन की दोस्ती से मुझे नहीं पड़ता फर्क"

ट्रंप ने चीन की विक्ट्री डे परेड में दिखी जिनपिंग और पुतिन की दोस्ती पर भी बयान किया। ट्रंप ने कहा, "रूस-चीन की दोस्ती से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है।"

world news

World News in Hindi

Published on:

03 Sept 2025 11:55 am

Hindi News / World / “पुतिन ने मुझे किया निराश”, जानिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों कहा ऐसा

