“पुतिन ने मुझे किया निराश”, जानिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों कहा ऐसा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने मंगलवार की रात (भारतीय समयानुसार बुधवार की सुबह) को मीडिया ब्रीफिंग में हिस्सा लिया। इस मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने भारत पर टैरिफ (Tariff On India), खुद की मौत की अफवाहों समेत कई मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। ट्रंप ने इस दौरान चीन (China) की विक्ट्री डे परेड का भी ज़िक्र किया और कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping), रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन (Kim Jong Un) के साथ मिलकर अमेरिका (United States Of America) के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
ट्रंप ने इस दौरान रूसी राष्ट्रपति के प्रति निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "पुतिन ने मुझे निराश किया है।" हालांकि ट्रंप ने इस बारे में विस्तार से बात नहीं की, लेकिन उनकी निराशा के पीछे की वजह साफ है और वो है इतनी कोशिशों के बावजूद भी रूस-यूक्रेन युद्ध का अंत नहीं होना। इस विषय में ट्रंप, एक से ज़्यादा बार पुतिन से बात भी कर चुके हैं और दोनों के बीच आमने-सामने की मीटिंग भी हुई है। इसके बावजूद अब तक यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है।
ट्रंप ने कहा, "रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में कई लोग मारे जा रहे हैं, जो सही नहीं है। लोग ज़िंदा और सुरक्षित रहे, इसके लिए इस युद्ध को रोकने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा।" ट्रंप का इशारा रूस पर दबाव बनाने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंधों से हो सकता है।
ट्रंप ने चीन की विक्ट्री डे परेड में दिखी जिनपिंग और पुतिन की दोस्ती पर भी बयान किया। ट्रंप ने कहा, "रूस-चीन की दोस्ती से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है।"