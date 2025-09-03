“पुतिन ने मुझे किया निराश”, जानिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों कहा ऐसा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने मंगलवार की रात (भारतीय समयानुसार बुधवार की सुबह) को मीडिया ब्रीफिंग में हिस्सा लिया। इस मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने भारत पर टैरिफ (Tariff On India), खुद की मौत की अफवाहों समेत कई मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। ट्रंप ने इस दौरान चीन (China) की विक्ट्री डे परेड का भी ज़िक्र किया और कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping), रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन (Kim Jong Un) के साथ मिलकर अमेरिका (United States Of America) के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।