पाकिस्तान में राजनीतिक रैली के बाद बम धमाका, 14 लोगों की मौत और 35 घायल

पाकिस्तान (Pakistan) में आए दिन ही कहीं न कहीं, बम धमाकों के मामले देखने को मिलते हैं। एक बार फिर एक बम धमाके (Bomb Blast) ने पाकिस्तान को दहला दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान (Balochistan) प्रांत की राजधानी क्वेटा (Quetta) में मंगलवार को देर रात, बलूच नेशनल पार्टी (बीएनपी) ने एक राजनीतिक रैली के बाद हुआ। यह रैली सरदार अत्ताउल्लाह मेंगल की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित की गई। इस रैली के तुरंत बाद ही भीषण बम धमाका हो गया। यह बम धमाका शाहवानी स्टेडियम के पास उस समय हुआ जब लोग रैली के समापन के बाद पार्किंग क्षेत्र से जा रहे थे।