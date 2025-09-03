Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान में राजनीतिक रैली के बाद बम धमाका, 14 लोगों की मौत और 35 घायल

Bomb Blast In Pakistan: पाकिस्तान में देर रात एक राजनीतिक रैली के बाद बम धमाका हो गया। इस धमाके में 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

भारत

Tanay Mishra

Sep 03, 2025

Blast in Pakistan
Bomb Blast in Quetta, Pakistan (Representational Photo)

पाकिस्तान (Pakistan) में आए दिन ही कहीं न कहीं, बम धमाकों के मामले देखने को मिलते हैं। एक बार फिर एक बम धमाके (Bomb Blast) ने पाकिस्तान को दहला दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान (Balochistan) प्रांत की राजधानी क्वेटा (Quetta) में मंगलवार को देर रात, बलूच नेशनल पार्टी (बीएनपी) ने एक राजनीतिक रैली के बाद हुआ। यह रैली सरदार अत्ताउल्लाह मेंगल की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित की गई। इस रैली के तुरंत बाद ही भीषण बम धमाका हो गया। यह बम धमाका शाहवानी स्टेडियम के पास उस समय हुआ जब लोग रैली के समापन के बाद पार्किंग क्षेत्र से जा रहे थे।

14 लोगों की मौत

बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में हुए इस बम धमाके से हाहाकार मच गया। बम धमाका इतना भीषण था कि रैली स्थल के पास पार्किंग क्षेत्र में भारी तबाही मच गई। इस धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई। इनमें से कुछ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो कुछ ने अस्पताल ले जाते समय या अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली।

35 लोग घायल

इस बम धमाके में 35 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घायलों में पूर्व पाकिस्तानी सांसद अहमद नवाज और पार्टी नेता मूसा बलूच भी शामिल हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके कारण मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

मामले की जांच शुरू

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार यह रैली बलूच नेशनल पार्टी के नेता सरदार अख्तर मेंगल की अगुवाई में आयोजित की गई थी, जो सरदार अत्ताउल्लाह मेंगल का बेटा है। यह हमला बीएनपी नेता मेंगल और उसके काफिले को निशाना बनाकर किया गया था। हालांकि मेंगल इस हमले में सुरक्षित बच गया। पुलिस के अनुसार यह एक संदिग्ध आत्मघाती हमला लग रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए जांच जारी है।

