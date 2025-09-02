लैंडस्लाइड ने सूडान के पूरे गांव को किया तबाह, 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत और ज़िंदा बचा सिर्फ एक बच्चा

सूडान (Sudan) में सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस - आरएसएफ (Rapid Support Forces) के बीच चल रही जंग से पहले ही हालात काफी खराब चल रहे हैं। अब देश में एक भीषण प्राकृतिक आपदा का मामला सामने आया है। सूडान के पश्चिमी दारफुर (Western Darfur) में मूसलधार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से रविवार को एक गांव में भीषण लैंडस्लाइड (Landslide) हो गया, जिससे तबाही मच गई।