Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

लैंडस्लाइड ने सूडान के पूरे गांव को किया तबाह, 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत और ज़िंदा बचा सिर्फ एक बच्चा

सूडान के एक गांव में आई लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी है। इस वजह से 1,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

भारत

Tanay Mishra

Sep 02, 2025

Landslide in Sudan
Landslide in Sudan (Photo - Washington Post)

सूडान (Sudan) में सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस - आरएसएफ (Rapid Support Forces) के बीच चल रही जंग से पहले ही हालात काफी खराब चल रहे हैं। अब देश में एक भीषण प्राकृतिक आपदा का मामला सामने आया है। सूडान के पश्चिमी दारफुर (Western Darfur) में मूसलधार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से रविवार को एक गांव में भीषण लैंडस्लाइड (Landslide) हो गया, जिससे तबाही मच गई।

पूरा गांव हुआ तबाह

इस लैंडस्लाइड की वजह से मर्रा पर्वतों (Marra Mountains) के क्षेत्र में बसा तरासिन (Tarasin) गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। लैंडस्लाइड इतना घातक था कि गांव मलबे में बदल गया और इसके नीचे सभी घर और लोग दब गए।

ये भी पढ़ें

अज़रबैजान ने भारत पर लगाया आरोप – “पाकिस्तान से हमारे रिश्ते का लिया जा रहा बदला”
विदेश
Azerbaijan blames India

1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत

सूडान के पश्चिमी दारफुर में मर्रा पर्वतों के क्षेत्र में बसे तरासिन गांव में लैंडस्लाइड की वजह से 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत। सूडान लिबरेशन मूवमेंट/आर्मी (SLM/A), जो इस क्षेत्र को कंट्रोल करती है, ने इस बारे में पुष्टि की।

ज़िंदा बचा सिर्फ एक बच्चा

इस लैंडस्लाइड की घटना में सिर्फ एक बच्चा ही ज़िंदा बचा। हालांकि उसे चोट आई है और उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार बच्चे की स्थिति खतरे से बाहर है।

मलबे के नीचे से शवों को निकालना काफी मुश्किल

जानकारी के अनुसार तरासिन गांव पूरी तरह से मलबे के नीचे दब गया है। साथ ही बारिश का सिलसिला भी बरकरार है। इससे शवों को निकालना काफी मुश्किल है।

ये भी पढ़ें

अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,411, भारत ने भेजी मदद
विदेश
Earthquake in Afghanistan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

02 Sept 2025 03:38 pm

Published on:

02 Sept 2025 03:30 pm

Hindi News / World / लैंडस्लाइड ने सूडान के पूरे गांव को किया तबाह, 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत और ज़िंदा बचा सिर्फ एक बच्चा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट