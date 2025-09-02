लैंडस्लाइड ने सूडान के पूरे गांव को किया तबाह, 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत और ज़िंदा बचा सिर्फ एक बच्चा

सूडान (Sudan) में सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस - आरएसएफ (Rapid Support Forces) के बीच चल रही जंग से पहले ही हालात काफी खराब चल रहे हैं। अब देश में एक भीषण प्राकृतिक आपदा का मामला सामने आया है। सूडान के पश्चिमी दारफुर (Western Darfur) में मूसलधार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से रविवार को एक गांव में भीषण लैंडस्लाइड (Landslide) हो गया, जिससे तबाही मच गई।
इस लैंडस्लाइड की वजह से मर्रा पर्वतों (Marra Mountains) के क्षेत्र में बसा तरासिन (Tarasin) गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। लैंडस्लाइड इतना घातक था कि गांव मलबे में बदल गया और इसके नीचे सभी घर और लोग दब गए।
सूडान के पश्चिमी दारफुर में मर्रा पर्वतों के क्षेत्र में बसे तरासिन गांव में लैंडस्लाइड की वजह से 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत। सूडान लिबरेशन मूवमेंट/आर्मी (SLM/A), जो इस क्षेत्र को कंट्रोल करती है, ने इस बारे में पुष्टि की।
इस लैंडस्लाइड की घटना में सिर्फ एक बच्चा ही ज़िंदा बचा। हालांकि उसे चोट आई है और उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार बच्चे की स्थिति खतरे से बाहर है।
जानकारी के अनुसार तरासिन गांव पूरी तरह से मलबे के नीचे दब गया है। साथ ही बारिश का सिलसिला भी बरकरार है। इससे शवों को निकालना काफी मुश्किल है।