इस राज्य में BJP और उसके सहयोगियों का खेल बिगाड़ेंगे नेता से अभिनेता बने एक्टर विजय, तैयार हुई ये रणनीति

एक सीनियर पार्टी नेता ने कहा कि बैठक में मौजूदा पॉलिटिकल कैलेंडर पर भी बात हुई। उन्होंने बताया कि विजय इस महीने के आखिर में अपनी आखिरी फिल्म 'जना नायगन' को प्रमोट करने के लिए विदेश जाएंगे, जो पोंगल पर रिलीज होगी। नेता ने कहा, "विजय के विदेश दौरे को देखते हुए, हमने संगठन के ढांचे को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए अगले कदमों की समीक्षा की। हालांकि डीएमके हमारी मुख्य प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन हमारा मानना ​​है कि अन्नाद्रमुक के वोटर विजय को नई उम्मीद से देख रहे हैं।"