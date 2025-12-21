इस राज्य में BJP और उसके सहयोगियों का खेल बिगाड़ेंगे नेता से अभिनेता बने एक्टर विजय, तैयार हुई ये रणनीति

अभिनेता विजय टीवीके के लिए करेंगे बड़ी रैली
tamil nadu politics: अभिनेता से नेता बने तमिल सुपरस्टार विजय, जिन्हें उनके चाहने वाले थलपति बुलाते हैं। वह साल 2026 में होने वाले आगामी चुनाव में अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) बनाकर सियासी खेल पलटने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य की पूर्व सीएम व AIADMK सुप्रीमो जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु में AIADMK में हुई फूट से उपजे सियासी वेक्युम को भी वह भरने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं।
एक्टर विजय ने अन्नाद्रमुक के गढ़ों में अपनी पकड़ मजबूत करने का फैसला किया है, जो तमिलनाडु में विपक्ष की जगह को बदलने की एक साफ कोशिश का संकेत है। TVK के संस्थापक ने बीते दिनों अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में TVK के एन आनंद, केए सेंगोत्तैयां, आधव अर्जुन और केजी अरुणराज समेत कई सीनियर नेता शामिल हुए। इसमें अन्नाद्रमुक के कोर वोटरों को अपने तरफ लाने पर रणनीति तैयार की गई।
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, टीवीके का मानना है कि चुनावी हार के बाद अन्नाद्रमुक के कमजोर होने से कई जिलों में राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया है, जहां कभी AIADMK को बिना किसी सवाल के समर्थन मिलता था। टीवीके का मकसद पूर्व मुख्यमंत्रियों एमजी रामचंद्रन और जे जयललिता की विरासत और पब्लिक गुडविल का इस्तेमाल करके इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाना है। ये ऐसे दिग्गज हैं जो लाखों अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच आज भी लोगों की भावनाओं को प्रभावित करते हैं।
इस अप्रोच के तहत, टीवीके ने जनवरी 2026 में सेलम में एक बड़ी पब्लिक रैली आयोजित करने का फैसला किया है। यह जगह प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सेलम अन्नाद्रमुक के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी का गढ़ है। यह फैसला पार्टी के अन्नाद्रमुक को उसके ही गढ़ में सीधे चुनौती देने और विजय के पॉलिटिकल डेब्यू के लिए जमीनी स्तर पर समर्थन का आकलन करने के इरादे को दिखाता है।
एक सीनियर पार्टी नेता ने कहा कि बैठक में मौजूदा पॉलिटिकल कैलेंडर पर भी बात हुई। उन्होंने बताया कि विजय इस महीने के आखिर में अपनी आखिरी फिल्म 'जना नायगन' को प्रमोट करने के लिए विदेश जाएंगे, जो पोंगल पर रिलीज होगी। नेता ने कहा, "विजय के विदेश दौरे को देखते हुए, हमने संगठन के ढांचे को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए अगले कदमों की समीक्षा की। हालांकि डीएमके हमारी मुख्य प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन हमारा मानना है कि अन्नाद्रमुक के वोटर विजय को नई उम्मीद से देख रहे हैं।"
इस बैठक में कई अहम कमेटियां बनाने का भी फैसला लिया गया, जिसमें चुनावी गठबंधन बातचीत के लिए एक पैनल और पार्टी का चुनावी घोषणापत्र तैयार करने के लिए एक और कमेटी शामिल है। नेताओं ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की भी समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को एंट्रीज को क्रॉस-वेरिफाई करने, छूटे हुए वोटरों को लिस्ट में शामिल करवाने में मदद करने और चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम रजिस्टर करवाने का निर्देश दिया।
इस बीच, सोशल मीडिया पर एक विवादित वीडियो सामने आने के बाद टीवीके ने नमक्कल (पूर्व) जिला सचिव जेजे सेंथिलनाथन को अस्थायी रूप से उनके पद से हटा दिया। एन आनंद ने कहा कि विजय ने तुरंत जांच का आदेश दिया है और इसके नतीजों के आधार पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
