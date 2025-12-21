21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इस राज्य में BJP और उसके सहयोगियों का खेल बिगाड़ेंगे नेता से अभिनेता बने एक्टर विजय, तैयार हुई ये रणनीति

tamil nadu politics: तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। यहां एक्टर से राजनेता बने विजय अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। विजय की चाहत है कि वह AIADMK में हुई फूट का फायदा उठाते हुए आगामी चुनाव में जनता का विश्वास हासिल कर सरकार बनाए। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 21, 2025

Actor Vijay

अभिनेता विजय टीवीके के लिए करेंगे बड़ी रैली

tamil nadu politics: अभिनेता से नेता बने तमिल सुपरस्टार विजय, जिन्हें उनके चाहने वाले थलपति बुलाते हैं। वह साल 2026 में होने वाले आगामी चुनाव में अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) बनाकर सियासी खेल पलटने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य की पूर्व सीएम व AIADMK सुप्रीमो जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु में AIADMK में हुई फूट से उपजे सियासी वेक्युम को भी वह भरने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं।

एक्टर विजय ने अन्नाद्रमुक के गढ़ों में अपनी पकड़ मजबूत करने का फैसला किया है, जो तमिलनाडु में विपक्ष की जगह को बदलने की एक साफ कोशिश का संकेत है। TVK के संस्थापक ने बीते दिनों अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में TVK के एन आनंद, केए सेंगोत्तैयां, आधव अर्जुन और केजी अरुणराज समेत कई सीनियर नेता शामिल हुए। इसमें अन्नाद्रमुक के कोर वोटरों को अपने तरफ लाने पर रणनीति तैयार की गई।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, टीवीके का मानना ​​है कि चुनावी हार के बाद अन्नाद्रमुक के कमजोर होने से कई जिलों में राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया है, जहां कभी AIADMK को बिना किसी सवाल के समर्थन मिलता था। टीवीके का मकसद पूर्व मुख्यमंत्रियों एमजी रामचंद्रन और जे जयललिता की विरासत और पब्लिक गुडविल का इस्तेमाल करके इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाना है। ये ऐसे दिग्गज हैं जो लाखों अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच आज भी लोगों की भावनाओं को प्रभावित करते हैं।

EPS के गढ़ में घुसकर सीधी चुनौती देंगे विजय

इस अप्रोच के तहत, टीवीके ने जनवरी 2026 में सेलम में एक बड़ी पब्लिक रैली आयोजित करने का फैसला किया है। यह जगह प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सेलम अन्नाद्रमुक के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी का गढ़ है। यह फैसला पार्टी के अन्नाद्रमुक को उसके ही गढ़ में सीधे चुनौती देने और विजय के पॉलिटिकल डेब्यू के लिए जमीनी स्तर पर समर्थन का आकलन करने के इरादे को दिखाता है।

एक सीनियर पार्टी नेता ने कहा कि बैठक में मौजूदा पॉलिटिकल कैलेंडर पर भी बात हुई। उन्होंने बताया कि विजय इस महीने के आखिर में अपनी आखिरी फिल्म 'जना नायगन' को प्रमोट करने के लिए विदेश जाएंगे, जो पोंगल पर रिलीज होगी। नेता ने कहा, "विजय के विदेश दौरे को देखते हुए, हमने संगठन के ढांचे को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए अगले कदमों की समीक्षा की। हालांकि डीएमके हमारी मुख्य प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन हमारा मानना ​​है कि अन्नाद्रमुक के वोटर विजय को नई उम्मीद से देख रहे हैं।"

SIR को लेकर भी तैयार की गई रणनीति

इस बैठक में कई अहम कमेटियां बनाने का भी फैसला लिया गया, जिसमें चुनावी गठबंधन बातचीत के लिए एक पैनल और पार्टी का चुनावी घोषणापत्र तैयार करने के लिए एक और कमेटी शामिल है। नेताओं ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की भी समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को एंट्रीज को क्रॉस-वेरिफाई करने, छूटे हुए वोटरों को लिस्ट में शामिल करवाने में मदद करने और चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम रजिस्टर करवाने का निर्देश दिया।

इस बीच, सोशल मीडिया पर एक विवादित वीडियो सामने आने के बाद टीवीके ने नमक्कल (पूर्व) जिला सचिव जेजे सेंथिलनाथन को अस्थायी रूप से उनके पद से हटा दिया। एन आनंद ने कहा कि विजय ने तुरंत जांच का आदेश दिया है और इसके नतीजों के आधार पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Dec 2025 10:01 am

Published on:

21 Dec 2025 09:58 am

Hindi News / National News / इस राज्य में BJP और उसके सहयोगियों का खेल बिगाड़ेंगे नेता से अभिनेता बने एक्टर विजय, तैयार हुई ये रणनीति

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.