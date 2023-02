Twitter Blue Tick सब्सक्रिप्शन सर्विस भारत में लॉन्च, 900 रुपए प्रतिमाह देकर मिलेंगी ये सब सुविधाएं

Twitter Blue Subscription in India: सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर का ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन भारत में लॉन्च हो गया है। ट्विटर का ब्लू रखने वाले यूजरों को अब एक निश्चित रकम देनी होगी। पहले यह सुविधा मुफ्त में थी। लेकिन एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद से ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन के लिए चार्ज लेने की घोषणा की गई थी। जो अब भारत में भी शुरू हो गई है।

Twitter Blue Subscription Launched in india know its Benefits and cost