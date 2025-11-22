‘यह दबाव नहीं झेल पा रही हूं’: पश्चिम बंगाल में एक और BLO ने की आत्महत्या, MP में भी दो की मौत

BLO Suicide: देश के कई राज्यों में इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है। इसी दौरान SIR का कार्य कर रहे बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा आत्महत्या करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में BLO के रूप में कार्यरत एक महिला ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आरोप लगाया है कि वह SIR के काम के भारी दबाव में थीं और इसी परेशानी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। पश्चिम बंगाल के अलावा कई अन्य राज्यों से भी BLO की आत्महत्या की ऐसी ही घटनाएं सामने आ चुकी हैं।