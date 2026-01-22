शराब पार्टी में हो गया था बड़ा हादसा, इलाज का खर्च बचाने के लिए 2 दोस्तों ने युवक को बेरहमी से मार डाला

पुलिस ने बताया शराब पार्टी के दौरान, दोस्तों ने विनोद से शराब में मिलाने के लिए कच्चे नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने को कहा। वह संतुलन खो बैठा और लगभग 30 फीट की ऊंचाई से गिर गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग गई। जब विनोद दर्द से चिल्लाया, तो वे घबरा गए और उसे घर ले जाने का फैसला किया।