पटना में बच्चों की मौत पर बवाल: अटल पथ पर हिंसक प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

15 अगस्त को इंद्रपुरी रोड नंबर 12 में गणेश कुमार के 7 वर्षीय बेटी लक्ष्मी और 5 वर्षीय बेटे दीपक के शव एक पुरानी कार में मिले थे। बच्चे दोपहर में ट्यूशन पढ़ने निकले थे, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटे। परिजनों ने स्थानीय मदद से तलाश की, तो कार घर से 200 मीटर दूर एक प्लॉट में खड़ी मिली। मृतकों की मां किरण देवी ने ट्यूशन टीचर ममता पर हत्या का आरोप लगाया, दावा किया कि बच्चों के गले और हाथों पर चोट के निशान थे। पुलिस ने पाटलिपुत्र थाने में मामला दर्ज किया, टीचर से पूछताछ की, और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। शुरुआती जांच में दम घुटने से मौत की बात कही गई, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में जलाने के निशान मिले।