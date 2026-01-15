केरल के SAI हॉस्टल में दो किशोर खिलाड़ियों की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के अनुसार, जब दोनों खिलाड़ी सुबह अपने रोजाना के कोचिंग सत्र में नहीं पहुंचीं तो उन्हें ढूंढने की कोशिश की गई। खोजबीन के दौरान हॉस्टल के कमरे में उन दोनों खिलाड़ियों के शव मिले। दोनों एक ही कमरे में रहती थीं और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।