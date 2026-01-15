केरल के SAI हॉस्टल में दो किशोर खिलाड़ियों की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

भारतीय खेल प्राधिकरण, कोल्लम, केरल। (PC: Facebook/@Sports Authority of India SAI Kollam)
खेल जगत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। केरल के कोल्लम जिले में स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के एक हॉस्टल में गुरुवार को दो किशोर खिलाड़ियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतकों की उम्र 18 और 16 वर्ष बताई गई है। इनमें से एक खिलाड़ी कोझिकोड जिले की रहने वाली थी, जबकि दूसरी तिरुवनंतपुरम जिले से थी। दोनों खिलाड़ी नियमित प्रशिक्षण के लिए हॉस्टल में रह रही थीं।
जानकारी के अनुसार, जब दोनों खिलाड़ी सुबह अपने रोजाना के कोचिंग सत्र में नहीं पहुंचीं तो उन्हें ढूंढने की कोशिश की गई। खोजबीन के दौरान हॉस्टल के कमरे में उन दोनों खिलाड़ियों के शव मिले। दोनों एक ही कमरे में रहती थीं और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
