‘हर किसी की मां मरती है, नाटक मत करो…’: UCO Bank अधिकारी का वायरल हुआ ईमेल, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर लताड़ा

ईमेल में एक मामले का जिक्र करते हुए बताया गया कि जब एक शाखा प्रमुख की मां आईसीयू में थीं तो ज़ोनल प्रमुख ने अधिकारी से छुट्टी देने से पहले यह पुष्टि करने को कहा कि वह कब वापस आएगा। एक अन्य मामले में जब एक शाखा प्रमुख की माँ का निधन हुआ तो उन्होंने कथित तौर पर कहा, "हर किसी की माँ मरती है। नाटक मत करो, व्यावहारिक बनो। तुरंत जॉइन करो, वरना मैं एलडब्ल्यूपी लगा दूंगा। इसके बाद में अधिकारी के खिलाफ एक आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया था।