Larry Ellison net worth: लैरी एलिसन की कुल संपत्ति बैंक ऑफ अमेरिका से भी अधिक, 95 फीसदी कर देंगे दान

Elon Musk Net Worth : वह अब मेटा के मार्क जुकरबर्ग और अमेज़न के जेफ बेजोस से भी अधिक अमीर हैं। मार्क जुकरबर्ग के पास क्रमशः 269 बिलियन डॉलर और जेफ बेजोस (Jeff Bezos Net Worth) के पास 250 बिलियन डॉलर हैं। एलिसन की संपत्ति इतनी बढ़ गई है कि अब वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति (World's Second Richest Man) बन चुके हैं। उनसे आगे अब सिर्फ एलन मस्क (Elon Musk Net Worth 452 Billion Dollar) हैं, जिनकी संपत्ति 452 बिलियन डॉलर के करीब है।