बंगाल में बवाल: दिनहाटा कोर्ट पहुंचते ही पूर्व मंत्री उदयन गुहा के खिलाफ प्रदर्शन, फेंके गए अंडे

पूर्व मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार, उदयन गुहा (फाइल फोटो - आईएएनएस)
Udayan Guha Dinhata Court: पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में पूर्व मंत्री उदयन गुहा को जब सब-डिविजनल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कोर्ट परिसर के बाहर कुछ लोगों ने नारेबाजी की और उनकी ओर अंडे भी फेंके। स्थिति को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी। पुलिस को उदयन गुहा हो हेलमेट पहनाकर वहां से ले जाना पड़ा। हालांकि गनीमत रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है।
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