UGC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, इसके नियमों को बताया भेदभाव करने वाला

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
देश में उच्च शिक्षा में समानता और समावेशन को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी नियमों को इसी उद्देश्य से लागू किया गया था। अब यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह नियम भेदभाव को संस्थागत रूप देता है और सभी वर्गों को समान न्याय नहीं देता।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है। इसमें यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन 2026 के नियम 3(सी) पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह प्रावधान जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित करता है। इससे सामान्य और उच्च जातियों के लोगों को शिकायत निवारण तंत्र से बाहर कर दिया जाता है, चाहे उनके साथ भेदभाव की प्रकृति कितनी भी गंभीर क्यों न हो।
याचिका में तर्क दिया गया है कि जाति के आधार पर शिकायत निवारण सुविधाओं से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 21 का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि यह प्रावधान पीड़ितों के बीच एक श्रेणी बनाता है और समानता के सिद्धांत के विपरीत है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति पहचान के आधार पर न्याय से वंचित करना असंवैधानिक भेदभाव की श्रेणी में आता है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि इक्विटी रेगुलेशन 2026 का मौजूदा स्वरूप शैक्षणिक परिसरों में डर और आत्म सेंसरशिप का माहौल बना सकता है। बिना निष्पक्ष सुरक्षा उपायों के जाति भेदभाव के आरोपों का दुरुपयोग संभव है, जबकि वास्तविक पीड़ितों की शिकायतें अनसुनी रह सकती हैं। साथ ही तर्क दिया गया है कि यह नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) में परिकल्पित समावेशी और समान शिक्षा के उद्देश्य को भी कमजोर करता है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग