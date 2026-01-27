UGC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, इसके नियमों को बताया भेदभाव करने वाला

याचिकाकर्ता अधिवक्ता विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है। इसमें यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन 2026 के नियम 3(सी) पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह प्रावधान जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित करता है। इससे सामान्य और उच्च जातियों के लोगों को शिकायत निवारण तंत्र से बाहर कर दिया जाता है, चाहे उनके साथ भेदभाव की प्रकृति कितनी भी गंभीर क्यों न हो।