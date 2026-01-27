UGC Regulations 2026: यूजीसी के नए नियमों पर भड़की मोदी सरकार की सहयोगी पार्टी, दे दी बड़ी चेतावनी

विवाद बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा गैर-समावेशी है, और संस्थागत सुरक्षा से कुछ श्रेणियों को बाहर कर दिया गया है। याचिका में मांग की गई है कि नियमों को मौजूदा स्वरूप में लागू करने से रोका जाए, और जाति-आधारित भेदभाव को 'जाति-तटस्थ और संविधान अनुरूप' तरीके से फिर से परिभाषित किया जाए। इसमें कहा गया है, "जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार होने वाले सभी लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो।" केंद्र सरकार और UGC को अंतरिम निर्देश देने की अपील की गई है, ताकि 'समान अवसर केंद्र' और 'समानता हेल्पलाइन' बिना भेदभाव के उपलब्ध हों।