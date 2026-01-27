अंग्रेजी शराब पर मिलेगा भारी डिस्काउंट, India-EU FTA डील साइन होते ही बदलेगी कीमतें? जानें कैसे

इस डील का सबसे बड़ा फायदा भारतीय उपभोक्ताओं को मिलेगा, खासकर प्रीमियम यूरोपीय शराब पर। वर्तमान में यूरोपीय वाइन पर 150% तक इंपोर्ट टैरिफ लगता है, लेकिन अब यह क्रमिक रूप से घटकर प्रीमियम वाइन पर 20% और मिड-रेंज वाइन पर 30% रह जाएगा। शुरुआती चरण में यह 75% तक कम हो जाएगा। स्पिरिट्स (व्हिस्की, वोडका, जिन, रम आदि) पर टैरिफ 150% से घटकर 40% हो जाएगा। बीयर पर टैरिफ 110% से घटकर 50% किया गया है। इससे स्कॉच व्हिस्की, फ्रेंच वाइन, आयरिश क्राफ्ट बीयर, मोएट शैम्पेन, जेमसन, ग्रे गूज जैसी ब्रांड्स काफी सस्ती हो जाएंगी।