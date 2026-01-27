27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अंग्रेजी शराब पर मिलेगा भारी डिस्काउंट, India-EU FTA डील साइन होते ही बदलेगी कीमतें? जानें कैसे

Heavy Discounts on English Liquor: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच करीब दो दशकों की लंबी बातचीत के बाद ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और EU कमिशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे &#8216;मदर ऑफ ऑल डील्स&#8217; करार दिया। यह समझौता दुनिया के दो अरब [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 27, 2026

India EU FTA Liquor Price Cut

अंग्रेजी शराब पर मिलेगा भारी डिस्काउंट

Heavy Discounts on English Liquor: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच करीब दो दशकों की लंबी बातचीत के बाद ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और EU कमिशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' करार दिया। यह समझौता दुनिया के दो अरब लोगों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा ट्रेड पैक्ट है, जो दोनों पक्षों के लिए व्यापार, निवेश और नवाचार के नए दरवाजे खोलेगा।

शराब पर टैरिफ में बड़ी कटौती

इस डील का सबसे बड़ा फायदा भारतीय उपभोक्ताओं को मिलेगा, खासकर प्रीमियम यूरोपीय शराब पर। वर्तमान में यूरोपीय वाइन पर 150% तक इंपोर्ट टैरिफ लगता है, लेकिन अब यह क्रमिक रूप से घटकर प्रीमियम वाइन पर 20% और मिड-रेंज वाइन पर 30% रह जाएगा। शुरुआती चरण में यह 75% तक कम हो जाएगा। स्पिरिट्स (व्हिस्की, वोडका, जिन, रम आदि) पर टैरिफ 150% से घटकर 40% हो जाएगा। बीयर पर टैरिफ 110% से घटकर 50% किया गया है। इससे स्कॉच व्हिस्की, फ्रेंच वाइन, आयरिश क्राफ्ट बीयर, मोएट शैम्पेन, जेमसन, ग्रे गूज जैसी ब्रांड्स काफी सस्ती हो जाएंगी।

डील के अन्य प्रमुख फायदे

EU से आने वाले 96.6-97% सामानों पर टैरिफ खत्म या कम होगा, जिससे सालाना €4 बिलियन (लगभग ₹4,500 करोड़) की बचत होगी। भारत को क्लाइमेट चेंज में मदद के लिए EU से €500 मिलियन (करीब ₹4,500 करोड़) का फंड मिलेगा। डिजिटल ट्रेड, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और ट्रेड सीक्रेट्स की मजबूत सुरक्षा होगी। कारों पर टैरिफ 110% से घटकर 10% (क्वोटा के साथ), एयरक्राफ्ट पर टैरिफ खत्म, ऑलिव ऑयल, चॉकलेट, प्रोसेस्ड फूड, फ्रूट जूस पर टैरिफ जीरो या बहुत कम।

भारतीय निर्यातकों को भी लाभ

भारत से EU में टेक्सटाइल, जेम्स-ज्वेलरी, फार्मा, केमिकल्स, मरीन प्रोडक्ट्स आदि पर टैरिफ जीरो या कम होगा। EU भारत के लिए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन जाएगा, जहां निर्यात दोगुना होने की उम्मीद है।

कब लागू होगी डील?

डील पर फॉर्मल साइनिंग जल्द होगी, लेकिन रैटिफिकेशन (संसद मंजूरी) में 1-2 साल लग सकते हैं। लागू होने पर कीमतें धीरे-धीरे कम होंगी, लेकिन शुरुआती चरण में ही बड़ा असर दिखेगा। यह डील ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बीच भारत-EU की रणनीतिक जीत है, जो दोनों को मजबूत आर्थिक साझेदार बनाएगी। उपभोक्ताओं के लिए अब प्रीमियम यूरोपीय शराब सस्ती होकर पार्टी और लाइफस्टाइल में नया रंग लाएगी!

ये भी पढ़ें

Valentine’s Day धमाका: इस बार कम दाम में दें विदेशी चॉकलेट का तोहफा
राष्ट्रीय
Valentine's Day Chocolate

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Jan 2026 05:14 pm

Hindi News / National News / अंग्रेजी शराब पर मिलेगा भारी डिस्काउंट, India-EU FTA डील साइन होते ही बदलेगी कीमतें? जानें कैसे

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.