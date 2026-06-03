3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

लड़कियों को पिंजरों में कैद करके 700 लोगों ने किया रेप, ब्रिटेन में सक्रिय पाकिस्तानी गिरोह, संसद में उठा मुद्दा

ब्रिटेन की संसद में सांसद रूपर्ट लोव ने ग्रूमिंग गैंग पीड़ितों की दर्दनाक गवाही पढ़ते हुए पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस मामले में ज्यादातर आरोपी पाकिस्तानी मूल के है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jun 03, 2026

Britain MP Rupert Lowe

ब्रिटेन के सांसद रूपर्ट लोव (फोटो - J.K. Lunden एक्स पोस्ट)

ब्रिटेन में एक बार फिर चर्चित ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। संसद में सांसद रूपर्ट लोव ने पीड़ित महिलाओं और लड़कियों की दर्दनाक गवाही पढ़ते हुए सरकार, पुलिस और प्रशासनिक संस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन घटनाओं का खुलासा हुआ है, वे ब्रिटेन के लिए शर्मनाक हैं और यह सुनवाई कभी जरूरी नहीं होनी चाहिए थी। संसद में दिए गए अपने भावुक भाषण में लोव ने कहा कि देश को उन पीड़ितों की आवाज सुननी चाहिए जिन्हें वर्षों तक न्याय नहीं मिला। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र जांच के दौरान सामने आई कई गवाहियां बेहद भयावह थीं। इनमें सामूहिक यौन शोषण, धमकी, हिंसा, नस्लीय निशाना बनाने और पुलिस की कथित लापरवाही जैसी बातें शामिल थी।

पुलिस को जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई नहीं

रूपर्ट लोव ने संसद में एक पीड़िता की गवाही पढ़ते हुए कहा कि लड़की केवल 13 साल की थी जब उसका यौन शोषण शुरू हुआ। पीड़िता के अनुसार अगले तीन वर्षों में करीब 700 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। गवाही में यह भी आरोप लगाया गया कि कई बार पुलिस को जानकारी देने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। स्वतंत्र जांच से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार पिछले वर्ष की गई निजी जांच में ब्रिटेन के कम से कम 85 क्षेत्रों में गैंग आधारित बाल यौन शोषण के मामले पाए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि यह अपराध दशकों से चल रहा था और इसकी पहुंच पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हो सकती है।

आरोपी मुख्य रूप से पाकिस्तानी मूल के

जांच से जुड़े बयान में कहा गया कि कई मामलों में आरोपी मुख्य रूप से पाकिस्तानी मूल के पुरुष थे। रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक संस्थाओं की कथित लापरवाही और राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण लंबे समय तक इन अपराधों पर खुलकर कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इस मुद्दे पर ब्रिटेन में पहले भी तीखी बहस हो चुकी है और कई संगठनों ने पूरे समुदाय को दोषी ठहराने से बचने की अपील की है। लोव ने संसद में कहा कि पीड़ितों की गवाही को अनदेखा नहीं किया जा सकता और अब समय आ गया है कि संसद ठोस कदम उठाए। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे इन बहादुर पीड़ितों की आवाज सुनें और बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून तथा जवाबदेही सुनिश्चित करें।

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Jun 2026 12:47 pm

Hindi News / National News / लड़कियों को पिंजरों में कैद करके 700 लोगों ने किया रेप, ब्रिटेन में सक्रिय पाकिस्तानी गिरोह, संसद में उठा मुद्दा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Karnataka Politics: डिप्टी सीएम से CM बनेंगे डीके शिवकुमार, जानें कर्नाटक में अब तक कितने उपमुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बने

karnataka politics
राष्ट्रीय

Voter List: ओवैसी ने कहा- SIR के जरिये वोटर लिस्ट से हटाए गए 6.5 करोड़ नाम

Asaduddin Owiasi
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी की पार्टी की दो फाड़! निष्कासित विधायक पहुंचे विधानसभा, 59 विधायकों के समर्थन का किया दावा

TMC
राष्ट्रीय

घर के बाहर ताला लगाया और लगा दी आग, आधी रात में टीएमसी कार्यकर्ता और परिवार पर हमला

West Bengal police
राष्ट्रीय

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने बताया विनाशकारी, जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री को लिखा पत्र

Congress leader Jairam Ramesh
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.