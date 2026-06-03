लड़कियों को पिंजरों में कैद करके 700 लोगों ने किया रेप, ब्रिटेन में सक्रिय पाकिस्तानी गिरोह, संसद में उठा मुद्दा

ब्रिटेन में एक बार फिर चर्चित ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। संसद में सांसद रूपर्ट लोव ने पीड़ित महिलाओं और लड़कियों की दर्दनाक गवाही पढ़ते हुए सरकार, पुलिस और प्रशासनिक संस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन घटनाओं का खुलासा हुआ है, वे ब्रिटेन के लिए शर्मनाक हैं और यह सुनवाई कभी जरूरी नहीं होनी चाहिए थी। संसद में दिए गए अपने भावुक भाषण में लोव ने कहा कि देश को उन पीड़ितों की आवाज सुननी चाहिए जिन्हें वर्षों तक न्याय नहीं मिला। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र जांच के दौरान सामने आई कई गवाहियां बेहद भयावह थीं। इनमें सामूहिक यौन शोषण, धमकी, हिंसा, नस्लीय निशाना बनाने और पुलिस की कथित लापरवाही जैसी बातें शामिल थी।