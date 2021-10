जवाबी कार्रवाई से सुधरा ब्रिटेन, पूर्ण-टीकाकृत भारतीय मुसाफिरों के लिए क्वारंटीन खत्म

नई दिल्ली। आखिरकार ब्रिटेन ने गुरुवार को घोषणा कर दी कि पूरी तरह से टीकाकृत भारतीय यात्रियों को ब्रिटेन पहुंचने पर क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। हालांकि यह नियम केवल उन भारतीय मुसाफिरों को के लिए लागू होगा जिन्होंने कोविशील्ड या किसी अन्य यूके-स्वीकृत कोविड-19 टीका लगवाया हुआ है। यह नियम आगामी 11 अक्टूबर से लागू होगा।

भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने ट्वीट किया, "ब्रिटेन जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए कोई क्वारंटीन नहीं। 11 अक्टूबर से ऐसा उनके लिए जो कोविशील्ड या यूके द्वारा स्वीकृत किसी अन्य टीके के साथ पूरी तरह से टीकाकृत हैं। पिछले महीने के दौरान घनिष्ठ सहयोग के लिए भारत सरकार का धन्यवाद।"

यह ताजा घटनाक्रम ब्रिटेन की यात्रा से जुड़ी एडवायजरी जारी करने के बाद भारत और यूके के बीच हुई कड़ी रस्साकशी के बाद सामने आया है, जिसमें कोविशील्ड को स्वीकृत टीकों की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन फिर भी भारत से आने वाले टीकाकृत यात्रियों को वहां पहुंचने पर 10 दिनों के लिए खुद को क्वारंटीन करने की जरूरत थी। उस समय यूके ने कहा था कि वह CoWIN प्रमाणपत्र को स्वीकार नहीं करता है।

No quarantine for Indian 🇮🇳 travellers to UK 🇬🇧 fully vaccinated with Covishield or another UK-approved vaccine from 11 October.



