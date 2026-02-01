Sports Budget: खुश हो जाएं खिलाड़ी! अब मेडल जीतने पर होगी पैसों की बरसात, बजट में बड़ा ऐलान

Allocation: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट 2026-27 पेश करते हुए खेल जगत के लिए खजाना खोल दिया है। पेरिस ओलंपिक के बाद और आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) को देखते हुए सरकार ने खेल मंत्रालय के बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। इस बार के बजट का सबसे बड़ा आकर्षण 'स्पोर्ट्स गुड्स' यानि खेल का सामान बनाने वाले सेक्टर के लिए अलग से फंड का आवंटन है, जो 'मेक इन इंडिया' को खेलों के मैदान तक ले जाएगा। खेल मंत्रालय के लिए कुल 4,479.88 करोड़ रुपये बजट आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष (2025-26) के संशोधित अनुमान (3,346.54 करोड़ रुपये) से करीब 1,133 करोड़ रुपये ज्यादा है।