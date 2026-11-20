Asian Games 2023: एशियन गेम्स 2023 का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच चीन में किया जा रहा है। इस मेगा इवेंट में भारतीय एथलीट्स 38 इवेंट में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। 19वें एशियन गेम्स का आयोजन 2022 में होना था लेकिन कोरोनावायरस महामारी के चलते ओलंपिक्स की तरह इसे भी एक साल के लिए टाल दिया गया। इस बार भारत के 634 एथलीट्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं जो भारत की ओर से अभी तक का सबसे बड़ा दल है। एशियन गेम्स 2023 में सबसे बड़ा दल भारत एथलेटिक्स में भेज रहा है। भारत की ओर से 65 एथलीट्स इस बार ट्रेक और फील्ड एवेंट्स में हिस्सा लेंगे। पिछली बार एशियन गेम्स का आयोजन 2018 में जकार्ता में हुआ था तब भारत ने 570 सदस्यीय दल भेजा था जिन्होंने 36 खेलों में हिस्सा लिया था।

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