Breaking- एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 26 आईएएस को किया इधर से उधर

IAS officers
IAS officers -मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश के दो दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। कुल 26 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये सभी आईएएस हैं। एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस संबंध में आदेश जारी किए।
मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अधिकारियों के तबादला सूची जारी की है। इसमें 26 अधिकारियों के नाम हैं। खास बात यह है कि सूची रविवार को यानि अवकाश के दिन जारी की गई। 18 जनवरी को जारी किए आदेश में शिवशेखर शुक्ल, उमाकांत उमवार, शोभित जैन, जान किंग्सले जैसे अधिकारियों को अहम दायित्व दिए गए हैं।
खबर अपडेट की जा रही है…
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग