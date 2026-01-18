18 जनवरी 2026,

भोपाल

Breaking- एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 26 आईएएस को किया इधर से उधर

IAS officers - प्रदेश के दो दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये सभी आईएएस हैं।

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 18, 2026

IAS officers

IAS officers

IAS officers -मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश के दो दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। कुल 26 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये सभी आईएएस हैं। एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस संबंध में आदेश जारी किए।

सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अधिकारियों के तबादला सूची जारी की

मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अधिकारियों के तबादला सूची जारी की है। इसमें 26 अधिकारियों के नाम हैं। खास बात यह है कि सूची रविवार को यानि अवकाश के दिन जारी की गई। 18 जनवरी को जारी किए आदेश में शिवशेखर शुक्ल, उमाकांत उमवार, शोभित जैन, जान किंग्सले जैसे अधिकारियों को अहम दायित्व दिए गए हैं।

खबर अपडेट की जा रही है…

ये भी पढ़ें

एमपी के किसानों को सरकार ने बनाया मालामाल, खातों में डाले 6942 करोड़ रुपए
भोपाल
Government deposited ₹6942 crore in the accounts of MP farmers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Jan 2026 08:48 pm

Published on:

18 Jan 2026 08:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Breaking- एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 26 आईएएस को किया इधर से उधर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, आदेशों-सर्कुलरों के लिए वॉट्स एप से मिलेगी मुक्ति

MP Police WhatsApp
भोपाल

एमपी में पूर्व विधायक ने कथावाचकों पर दिया विवादित बयान, बोले- जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए

bhopal-news
भोपाल

प्रेमिका के बुलाने पर राजस्थान गया युवक, 3 दिन बाद परिवार को मिला होश उड़ाने वाला वीडियो

bhopal
भोपाल

3 कैटेगिरी में बांटे गए एमपी के 55 जिले, तैनात होंगे 900 साइबर एक्सपर्ट

districts In Madhya Pradesh
भोपाल

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से डिप्टी मेयर बने ये भारतीय, इस शहर में हुआ था जन्म

Deputy Mayor Junaid Qazi
भोपाल
