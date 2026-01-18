Breaking- एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 26 आईएएस को किया इधर से उधर

मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अधिकारियों के तबादला सूची जारी की है। इसमें 26 अधिकारियों के नाम हैं। खास बात यह है कि सूची रविवार को यानि अवकाश के दिन जारी की गई। 18 जनवरी को जारी किए आदेश में शिवशेखर शुक्ल, उमाकांत उमवार, शोभित जैन, जान किंग्सले जैसे अधिकारियों को अहम दायित्व दिए गए हैं।