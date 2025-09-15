भारतीय टीम ने पाकिस्तान को रौंदकर रखा देश का मान, किसी ने नहीं मिलाया हाथ तो पाकिस्तानियों ने मुंह लटकाए छोड़ा मैदान

Team India refuse handshakes: एशिया कप 2025 में ग्रुप चरण के जिस मुकाबले को दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को इंतजार था, उसका रिजल्‍ट आ चुका है। एक बार फिर भारतीय टीम ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान टीम को बुरी तरह से रौंदा है। दुबई में रविवार रात खेले गए इस हाईवोल्‍टेज महामुकाबले के दौरान ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी माहौल काफी गर्म नजर आया। मैच जीतने के बाद भारतीय टीम के किसी खिलाड़ी ने पाकिस्‍तान के खिलाडि़यों से हाथ नहीं मिलाया, जिसके चलते पाकिस्‍तानी मुंह लटकाए ही पवेलियन लौट गए। इतना ही नहीं इस गुस्‍से में सलमान आगा पोस्‍ट मैच प्रजेंटेशन के इंटरव्‍यू के लिए भी नहीं आए।