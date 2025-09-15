Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

भारतीय टीम ने पाकिस्तान को रौंदकर रखा देश का मान, किसी ने नहीं मिलाया हाथ तो पाकिस्तानियों ने मुंह लटकाए छोड़ा मैदान

Team India refuse handshakes: एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदकर शानदार जीत दर्ज की है। इस मुकाबले के बाद सूर्यकुमार एंड कंपनी ने पाकिस्‍तानी प्‍लेयर्स से हाथ न मिलाते हुए दुनिया को बड़ा संदेश दिया है।

भारत

lokesh verma

Sep 15, 2025

Team India refuse handshakes
Team India refuse handshakes: भारतीय प्‍लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया तो मुंह लटकाए पवेलियन लौटते पाकिस्‍तानी खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: IANS)

Team India refuse handshakes: एशिया कप 2025 में ग्रुप चरण के जिस मुकाबले को दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को इंतजार था, उसका रिजल्‍ट आ चुका है। एक बार फिर भारतीय टीम ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान टीम को बुरी तरह से रौंदा है। दुबई में रविवार रात खेले गए इस हाईवोल्‍टेज महामुकाबले के दौरान ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी माहौल काफी गर्म नजर आया। मैच जीतने के बाद भारतीय टीम के किसी खिलाड़ी ने पाकिस्‍तान के खिलाडि़यों से हाथ नहीं मिलाया, जिसके चलते पाकिस्‍तानी मुंह लटकाए ही पवेलियन लौट गए। इतना ही नहीं इस गुस्‍से में सलमान आगा पोस्‍ट मैच प्रजेंटेशन के इंटरव्‍यू के लिए भी नहीं आए।

हाथ मिलाने का इंतजार करती रही पाकिस्‍तानी टीम

एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की सात विकेट से जीत से पहले या बाद में किसी खिलाड़ी ने कोई हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव दुबई में मैदान पर भी दिखाई दिया। इस पर सूर्यकुमार यादव ने कहा कि भारत ने मैच से पहले बीसीसीआई और भारत सरकार के साथ मिलकर तय किया था कि वे विपक्षी टीम से हाथ नहीं मिलाएंगे। इस कदम से पाकिस्तान काफी निराश हुआ। पाकिस्तानी कोच माइक हेसन ने कहा कि टीम मैच के बाद हाथ मिलाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि भारत ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। 

ये भी पढ़ें

IND vs PAK: भारत से पिटने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा घमंड हुआ चूर-चूर, मैच के बाद छिपाया मुंह
क्रिकेट
Ind vs Pak Match Highlights

पीसीबी ने दर्ज कराया विरोध

मैच खत्म होने के कुछ घंटों बाद पीसीबी ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के टीम मैनेजर ने उनके खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि उन्होंने कप्तानों से टॉस के दौरान हाथ न मिलाने का अनुरोध किया था। बता दें कि हाथ नहीं मिलाने की वजह से पाकिस्‍तान टीम के कप्तान सलमान आगा मैच के बाद टीवी इंटरव्यू में भी शामिल नहीं हुए।

सूर्या बोले- हम यहां सिर्फ मैच खेलने आए

सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क‍ि हाथ नहीं मिलाने को लेकर हमारी सरकार और बीसीसीआई और हम एकमत थे। हम यहां सिर्फ मैच खेलने आए थे और हमने उचित जवाब दे दिया है। यह पूछे जाने पर कि क्या हाथ मिलाने से इनकार करना खेल भावना के विरुद्ध नहीं है? इस पर सूर्या ने कहा कि जिंदगी में कुछ ही चीजें खेल भावना से बढ़कर होती हैं। मैंने प्रेजेंटेशन में भी यही कहा था कि हम पहलगाम आतंकी हमलों के सभी पीड़ितों के साथ हैं, उनके परिवारों के साथ हैं और अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं।

दरअसल, अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार हुई दुश्मनी के बाद से यह दोनों पक्षों के बीच पहली मुलाकात थी और बीच के महीनों में मैच को लेकर अनिश्चितता बनी रही, जिसमें भारत से इसका बहिष्कार करने की कई बार मांग की गई। हालांकि इसके बावजूद टीम इंडिया खेलने उतरी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Asian Games 2023

Published on:

15 Sept 2025 08:11 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारतीय टीम ने पाकिस्तान को रौंदकर रखा देश का मान, किसी ने नहीं मिलाया हाथ तो पाकिस्तानियों ने मुंह लटकाए छोड़ा मैदान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.