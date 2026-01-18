बंगाल जा रही आसनसोल एक्सप्रेस में बैग खोलते ही उड़े सुरक्षाकर्मियों के होश, तेरह बैगों सहित पांच तस्कर गिरफ्तार

जीआरपी इंस्पेक्टर राजोल नागर ने बताया कि मौनी अमावस्या को देखते हुए जीआरपी की टीम स्टेशन पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर आसनसोल एक्सप्रेस से पांच संदिग्धों को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उनके पास से 13 बैग बरामद हुए, जिनमें 363 जीवित कछुए रखे थे। इसके बाद सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। वन विभाग के डिप्टी रेंजर राजकुमार गौतम ने बताया कि बरामद कछुओं के स्वास्थ्य की जांच कराई जाएगी, इसके बाद कोर्ट के आदेशानुसार आगे की कारवाई की जाएगी।