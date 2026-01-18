18 जनवरी 2026,

लखनऊ

UP Crime: लखनऊ दुबग्गा में ताबड़तोड़ फायरिंग, दबंगों का आतंक, चरक इंस्टिट्यूट के पास मचा हड़कंप

UP Police: राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके में रविवार को ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी फैल गई। चरक इंस्टिट्यूट के पास 10 से 15 दबंगों ने बेखौफ होकर गोलियां चलाईं और पथराव किया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाके को घेर लिया।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 18, 2026

दुबग्गा इलाके में गोलियों की गूंज, 10–15 दबंगों ने बरसाईं गोलियां और किया पथराव, क्षेत्र में दहशत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

दुबग्गा इलाके में गोलियों की गूंज, 10–15 दबंगों ने बरसाईं गोलियां और किया पथराव, क्षेत्र में दहशत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

UP Crime News:  राजधानी लखनऊ में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई जब दुबग्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत चरक इंस्टिट्यूट के पास अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की तेज आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और कुछ ही पलों में क्षेत्र में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 10 से 15 की संख्या में पहुंचे दबंगों ने बेखौफ होकर गोलियों की बौछार की और इसके साथ ही पथराव भी किया।

अचानक हुई फायरिंग से मचा हड़कंप

स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, दुकानों के शटर गिर गए और सड़क पर चल रहे वाहन जहां के तहां रुक गए। गोलियों की आवाज कई सौ मीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाकों में भी दहशत फैल गई।

चरक इंस्टिट्यूट के पास हुई वारदात

यह पूरा मामला दुबग्गा क्षेत्र में स्थित चरक इंस्टिट्यूट के आसपास का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दबंगों का एक समूह अचानक वहां पहुंचा और किसी विवाद के चलते फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों के साथ-साथ पत्थर भी फेंके गए, जिससे आसपास खड़ी गाड़ियों और कुछ संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है।

दहशत में आए स्थानीय लोग

घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह खुलेआम फायरिंग से लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि अचानक गोलियां चलने लगीं। हम लोग जान बचाने के लिए दुकान बंद कर अंदर छिप गए। बच्चों और महिलाओं में बहुत डर बैठ गया है।”

पुलिस को दी गई सूचना, भारी फोर्स तैनात

फायरिंग की सूचना मिलते ही दुबग्गा थाना पुलिस हरकत में आई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया गया। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया, ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। पुलिस ने इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

आरोपियों की तलाश में दबिश

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि फायरिंग करने वाले लोग किसी आपसी रंजिश या विवाद के चलते वहां पहुंचे थे। फिलहाल आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

 इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

घटना के बाद दुबग्गा और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

कानून-व्यवस्था पर सवाल

राजधानी में इस तरह की ताबड़तोड़ फायरिंग ने कानून-व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनदहाड़े दबंगों द्वारा खुलेआम गोलियां चलाना यह दर्शाता है कि अपराधियों में कानून का खौफ कम होता जा रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।

प्रशासन का बयान

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है।दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।” हालांकि घटना के बाद कुछ समय तक तनाव का माहौल रहा, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। इलाके में शांति बनी हुई है, लेकिन लोग अभी भी सहमे हुए हैं।

