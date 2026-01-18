UP Crime: लखनऊ दुबग्गा में ताबड़तोड़ फायरिंग, दबंगों का आतंक, चरक इंस्टिट्यूट के पास मचा हड़कंप

UP Crime News: राजधानी लखनऊ में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई जब दुबग्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत चरक इंस्टिट्यूट के पास अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की तेज आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और कुछ ही पलों में क्षेत्र में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 10 से 15 की संख्या में पहुंचे दबंगों ने बेखौफ होकर गोलियों की बौछार की और इसके साथ ही पथराव भी किया।