Dense Fog Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर, ट्रेलर में घुसी डबल डेकर बस, 12 यात्री घायल

Dense Fog Causes Major Crash on Agra-Lucknow Expressway: उत्तर प्रदेश में घने कोहरे ने एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों के लिए जानलेवा साबित होकर सड़क हादसे को जन्म दिया है। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार तड़के एक भीषण दुर्घटना हुई, जब तेज गति से जा रही एक डबल डेकर बस आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। इस हादसे में बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा इतना भीषण था कि डबल डेकर बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई और यातायात प्रभावित रहा।

