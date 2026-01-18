Dense Fog Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर, ट्रेलर में घुसी डबल डेकर बस, 12 यात्री घायल

कम दृश्यता बनी हादसे की वजह, राहत-बचाव में जुटी पुलिस और यूपीडा टीम (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Dense Fog Causes Major Crash on Agra-Lucknow Expressway: उत्तर प्रदेश में घने कोहरे ने एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों के लिए जानलेवा साबित होकर सड़क हादसे को जन्म दिया है। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार तड़के एक भीषण दुर्घटना हुई, जब तेज गति से जा रही एक डबल डेकर बस आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। इस हादसे में बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा इतना भीषण था कि डबल डेकर बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई और यातायात प्रभावित रहा।
प्रारंभिक जांच में हादसे की मुख्य वजह घना कोहरा और बेहद कम दृश्यता बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सुबह के समय एक्सप्रेसवे पर कोहरे की मोटी परत छाई हुई थी। दृश्यता काफी कम होने के कारण बस चालक को आगे चल रहा ट्रेलर समय पर दिखाई नहीं दिया और तेज रफ्तार के चलते बस ट्रेलर में पीछे से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के भीतर बैठे यात्री सीटों से उछलकर आगे गिर पड़े, जिससे कई यात्रियों को गंभीर चोटें आईं।
टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। कुछ यात्री बस के अंदर फंस गए थे, जिन्हें बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे की सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे पुलिस, यूपीडा (UPEIDA) की टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गईं।
इस दुर्घटना में बस सवार कुल 12 यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, अधिकांश घायलों को हाथ-पैर और सिर में चोटें आई हैं। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है।
हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और यूपीडा की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं। सबसे पहले घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। इसके बाद क्षतिग्रस्त बस और ट्रेलर को एक्सप्रेसवे से हटाने का कार्य शुरू किया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के बाद यातायात को धीरे-धीरे सामान्य कर दिया गया।
हादसे के चलते आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कोहरे और दुर्घटना के कारण कई वाहन चालकों को एक्सप्रेसवे पर ही रुकना पड़ा। हालांकि पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से स्थिति को जल्द ही नियंत्रित कर लिया गया।
पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में घने कोहरे के कारण सड़क हादसों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। खासकर एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज रफ्तार वाहनों के लिए कोहरा बड़ा खतरा बन गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि कोहरे में वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है, लेकिन कई चालक लापरवाही बरत रहे हैं।
यूपीडा और पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि घने कोहरे में तेज रफ्तार से वाहन न चलाएं। फॉग लाइट और हेडलाइट का सही उपयोग करें। आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आवश्यकता न हो तो कोहरे में यात्रा से बचें। थोड़ी सी सावधानी बड़ी दुर्घटना को टाल सकती है। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कई यात्रियों ने बताया कि कोहरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक तेज झटके के साथ बस रुक गई और चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई।
बड़ी खबरेंView All
आगरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग