Singur: हम साथ हैं- तब ममता से बोले थे राजनाथ, 20 साल पहले सिंगूर आंदोलन के समर्थन में थी भाजपा

उधर, जनवरी 2008 में कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आ गया। इससे सरकार को तो राहत मिली, लेकिन टीएमसी को बड़ा झटका लगा। उसने आंदोलन जारी रखने और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए सिंगूर के आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में था। केंद्र में सत्ताधारी कांग्रेस ने तटस्थ रुख अपना रखा था। केंद्र की सरकार वामपंथी पार्टियों के समर्थन से चल रही थी। इसलिए इस मुद्दे पर उनके बीच अगर खींचतान होती तो इसका असर केंद्र सरकार पर भी पड़ सकता था। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि टाटा के कारोबारी प्रतिस्पर्धी सिंगूर में आंदोलन को हवा दे रहे हैं। हालांकि, रतन टाटा ने भी एक इंटरव्यू में यह बात मानी।