रात में घना कोहरा, दिन में खिली धूप की राहत, जानें आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

प्रयागराज में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड रही, जबकि दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। शनिवार की रात इस मौसम का अब तक का सबसे घना कोहरा दर्ज किया गया। आधी रात के बाद हालात ऐसे हो गए कि चारों ओर सफेद चादर जैसी धुंध छा गई और कुछ जगहों पर दिखाई देना लगभग बंद हो गया।