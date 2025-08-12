मोदी कैबिनेट का मेगा फैसला: ऊर्जा से लेकर मेट्रो तक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी, रोजगार और विकास को मिलेगी नई उड़ान

Union Cabinet decisions: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कुल 18,541 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि इन फैसलों का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशी सेमीकंडक्टर निर्माण और शहरी परिवहन को बढ़ावा देना है।