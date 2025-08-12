मोदी कैबिनेट का मेगा फैसला: ऊर्जा से लेकर मेट्रो तक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी, रोजगार और विकास को मिलेगी नई उड़ान

Union Cabinet decisions: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कुल 18,541 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि इन फैसलों का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशी सेमीकंडक्टर निर्माण और शहरी परिवहन को बढ़ावा देना है।
उन्होंने बताया कि भारत स्वच्छ विकास और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में 700 मेगावाट क्षमता की टैटो II जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिस पर 8,146 करोड़ रुपये का निवेश होगा। यह परियोजना देश की हरित ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी और पर्यावरण के अनुकूल बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी।
शहरी परिवहन के क्षेत्र में, कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो के चरण 1बी को मंजूरी दी है। इस पर 5,801 करोड़ रुपये का निवेश होगा। मंत्री ने कहा कि लखनऊ एक बड़ा शहर है और यहां मेट्रो का विस्तार नागरिकों को तेज, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल यात्रा विकल्प प्रदान करेगा।
इन तीनों क्षेत्रों में निवेश से न केवल देश के विकास को गति मिलेगी, बल्कि रोजगार सृजन, तकनीकी आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। सरकार का मानना है कि ये परियोजनाएं आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी।