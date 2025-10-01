X पर भिड़े असदुद्दीन ओवैसी और किरेन रिजिजू, जानें क्या है पूरा मामला

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर तीखी बहस हो गई। दरअसल, दोनों नेता अल्पसंख्यक छात्र कल्याण योजनाओं को लेकर भिड़ गए। AIMIM सांसद ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने छात्रवृत्ति को कक्षा 9 और 10 तक सीमित कर दिया है, जबकि मुसलमानों में ड्रॉपआउट कक्षा 5 से ही शुरू हो जाता है। इस पर केंद्रीय मंत्री किरने रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा- प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति केवल कक्षा-9 और 10 तक ही सीमित है, क्योंकि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को RTE के तहत मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देना अनिवार्य है।