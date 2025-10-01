दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, गेहूं का बढ़ाया MSP रेट

इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट बैठक में देशभर में सिविल सेक्टर के तहत 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 5,862 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा- 20 केवी उन जिलों में खोलने का प्रस्ताव है, जहां वर्तमान में कोई केवी नहीं है। 14 केवी आकांक्षी जिलों में, 4 केवी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में और 5 केवी नॉर्थ ईस्टर्न/पहाड़ी क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं। बता दें कि वर्तमान में 1,288 केंद्रीय विद्यालय हैं।