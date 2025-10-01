Patrika LogoSwitch to English

दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, गेहूं का बढ़ाया MSP रेट

अप्रैल से गेहूं के सेशन 2026-27 की शुरुआत होगी और अधिकांश खरीद जून तक पूरी हो जाएगी।

2 min read

भारत

image

Ashib Khan

Oct 01, 2025

सरकार ने बढ़ाया गेहूं का MSP रेट (Photo-IANS)

Wheat MSP Hike: दिवाली से पहले मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को कैबिनेट बैठक में गेहूं पर एमएसपी 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब यह 2,585 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। पहले गेहूं का MSP 2425 रुपये था। इसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने कहा कि सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर 2026-27 के लिए छह रबी फसलों के MSP को मंजूरी दी गई है।

फसलों पर कितना बढ़ा MSP

कैबिनेट ने कुसुम के एमएसपी में सबसे ज़्यादा 600 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की है। इसके बाद मसूर के एमएसपी में 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की। सरसों के लिए 250 रुपये प्रति क्विंटल, चना के लिए 225 रुपये प्रति क्विंटल, जौ के लिए 170 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है।

अप्रैल से शुरू होगा विपणन वर्ष

बता दें कि अप्रैल से गेहूं के सेशन 2026-27 की शुरुआत होगी और अधिकांश खरीद जून तक पूरी हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि एमएसपी का निर्णय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर आधारित है।

गेहूं उत्पादन का रखा रिकॉर्ड लक्ष्य

सरकार ने वर्ष 2025-26 (जुलाई-जून) के लिए 119 मिलियन टन का रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि 2024-25 में 117.5 मिलियन टन अनुमानित उत्पादन रहा था। बता दें कि गेहूं रबी सत्र की मुख्य फसल है।

57 केंद्रीय विद्यालयों को मिली मंजूरी

इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट बैठक में देशभर में सिविल सेक्टर के तहत 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 5,862 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा- 20 केवी उन जिलों में खोलने का प्रस्ताव है, जहां वर्तमान में कोई केवी नहीं है। 14 केवी आकांक्षी जिलों में, 4 केवी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में और 5 केवी नॉर्थ ईस्टर्न/पहाड़ी क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं। बता दें कि वर्तमान में 1,288 केंद्रीय विद्यालय हैं।

‘BJP को फायदा पहुंचा रहे चिदंबरम’, 26/11 हमले के बयान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पर भड़के कांग्रेस नेता
राष्ट्रीय

Updated on:

01 Oct 2025 06:28 pm

Published on:

01 Oct 2025 06:03 pm

