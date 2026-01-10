ICMR अलर्ट: 2030 तक भारत में बढ़ेगा फेफड़ों का कैंसर, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर मंडरा रहा बड़ा खतरा

ICMR Lung Cancer Study: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के एक हालिया अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि 2030 तक भारत में फेफड़ों के कैंसर के मामलों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। महिलाओं में मामलों की बढ़ोतरी की रफ्तार पुरुषों की तुलना में सबसे तेज रहेगी। इस अध्ययन में देश के छह क्षेत्रों में फैली आबादी के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि उत्तर-पूर्व में फेफड़ों के कैंसर की दर सबसे अधिक है। यहां महिलाओं में इसके मामले पुरुषों के लगभग बराबर पहुंच चुके हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल में मृत्यु दर भी सबसे ऊंची पाई गई।