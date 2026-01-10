हिमाचल के सिरमौर जिले में बस हादसा: 14 की मौत, 35 घायल, पीएम मोदी ने आर्थिक मदद का किया ऐलान

मिली जानकारी के अनुसार, यह निजी बस शिमला से कुपवी की ओर जा रही थी। हरिपुरधार के समीप बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय बस में करीब 40 से 50 यात्री सवार थे। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों ने अपने स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और प्रशासन को सूचित किया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान को गति दी।