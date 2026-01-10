10 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

हिमाचल के सिरमौर जिले में बस हादसा: 14 की मौत, 35 घायल, पीएम मोदी ने आर्थिक मदद का किया ऐलान

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भीषण सड़क हादसा: शिमला से कुपवी जा रही निजी बस खाई में गिरी, 14 की मौत और 35 घायल। पीएम मोदी ने सहायता राशि का किया ऐलान। पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 10, 2026

Himachal Bus Accident

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में खाई में गिरी बस, 14 लोगों की मौत, 35 घायल (Photo Credit - IANS)

Himachal Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शुक्रवार को हरिपुरधार के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई यात्रियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह निजी बस शिमला से कुपवी की ओर जा रही थी। हरिपुरधार के समीप बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय बस में करीब 40 से 50 यात्री सवार थे। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों ने अपने स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और प्रशासन को सूचित किया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान को गति दी।

नेताओं ने जताया गहरा शोक

  • मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, "बस दुर्घटना की खबर सुनकर मन व्यथित और पीड़ा से भर गया है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।" उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ितों की हर संभव सहायता करने और घायलों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
  • अनुराग ठाकुर (भाजपा सांसद): हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने घटना को अत्यंत कष्टदायी बताते हुए कहा कि उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
  • जेपी नड्डा (केंद्रीय मंत्री): केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हादसे को 'हृदयविदारक' करार दिया। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को राहत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का ऐलान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस हादसे पर शोक जताते हुए कहा, "मैं उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं, जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है।''

वहीं, हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बस हादसे में लोगों की मौत बहुत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदनाएं। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।”

Published on:

10 Jan 2026 02:03 am

