वर्कप्लेस पर पत्नी का अपमान और चरित्र हनन है ‘गंभीर मानसिक क्रूरता’, कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Marital Dispute: कलकत्ता हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से संबंधित एक मामले में अहम फैसला दिया है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी को उसके वर्कप्लेस पर बदनाम करता है, उसकी चारित्रिक पवित्रता पर सवाल उठाता है और सहकर्मियों के सामने उसे गाली देता है, तो यह मानसिक क्रूरता है। इस क्रूरता के आधार पर शादी खत्म की जा सकती है। जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की बेंच ने फैमिली काेर्ट के फैसले के खिलाफ पत्नी की तलाक की अपील मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। बेंच ने कहा कि पत्नी को उसके वर्कप्लेस पर बदनाम करने की कोशिशें मानसिक क्रूरता का सबसे गंभीर रूप हैं।