Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

केंद्रीय मंत्री मांझी बोले- आतंकी ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाह रहे थे

दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां हमले से जुड़ी हर कड़ी जोड़ने में जुटी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 11, 2025

Jitan Ram Manjhi

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Photo-IANS)

Delhi Blasts: दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 ले अधिक लोग घायल हैं। धमाके के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ा बयान दिया है। मांझी ने कहा कि आतंकवादियों की नज़र बहुत पहले से दिल्ली पर थी। इस तरह की साजिश चल ही रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आतंकवादियों की दिल्ली पर निगाहें थीं। आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाह रहे थे।

बिहार की जनता से मांझी ने की अपील

बिहार चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की जनता जिस तरह से पहले चरण में उत्साहपूर्वक मतदान करने निकली थी, उसी जोश और एकजुटता के साथ दूसरे चरण में भी मतदान करे ताकि राज्य में विकास की रफ्तार बनी रहे। उन्होंने कहा कि जनता से यही अपील है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। विकास के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हर क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। चाहे सड़कों का निर्माण हो, बिजली हो या गरीबों के कल्याण की योजनाएं। इसलिए इस प्रगति को बनाए रखने के लिए लोगों को एनडीए का समर्थन करना चाहिए।

जनता को दी सावधान रहने की सलाह

उन्होंने जनता को सावधान करते हुए कहा कि अगर हमने गलती की तो बिहार की विकास यात्रा पटरी से उतर जाएगी। सारे काम अधूरे रह जाएंगे। हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे, जहां से हमने शुरुआत की थी। मांझी ने कहा कि इस बार का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य को सुरक्षित रखने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार ने जिस तेजी से प्रगति की है, वह पूरे देश के लिए मिसाल बन चुकी है।

दूसरे लोग बिहार में कुछ नहीं करने वाले: मांझी

जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरे लोग बिहार के लिए कुछ नहीं करने वाले। विकास के सारे काम एनडीए की सरकार में हुए हैं। जो लोग अब बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं, वे पहले बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया था। डबल इंजन की सरकार के चलते आज गांव-गांव में बिजली है, सड़कें बन रही हैं और गरीबों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Published on:

11 Nov 2025 11:36 am

Hindi News / National News / केंद्रीय मंत्री मांझी बोले- आतंकी ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाह रहे थे

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

Bihar Election 2025 Phase 2: बिहार चुनाव के दूसरे चरण में भैंस पर बैठ वोट देने पहुंचा वोटर, EVM खराब होने की भी मिली शिकायत

पटना

Bihar 2nd Phase Voting : मतदान के दिन भावुक हुईं पवन सिंह की पत्नी ज्योति, माफी मांगते हुए कहा- जनता ने मुझे…

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025 Phase 2: दूसरे चरण में  9 बजे तक 14.55% मतदान, वोटिंग में गया सबसे तेज, भागलपुर सुस्त

Bihar Election 2025 Phase 2
पटना

Delhi Blast Impact: पटना में एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक की सुरक्षा बढ़ी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, नेपाल बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ी

पटना

Bihar Election 2025: वोटिंग के बीच PM मोदी ने बिहार के लोगों को दिया संदेश, युवाओं से की खास अपील

Bihar Election 2025: pm modi
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.