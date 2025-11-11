केंद्रीय मंत्री मांझी बोले- आतंकी ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाह रहे थे

बिहार चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की जनता जिस तरह से पहले चरण में उत्साहपूर्वक मतदान करने निकली थी, उसी जोश और एकजुटता के साथ दूसरे चरण में भी मतदान करे ताकि राज्य में विकास की रफ्तार बनी रहे। उन्होंने कहा कि जनता से यही अपील है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। विकास के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हर क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। चाहे सड़कों का निर्माण हो, बिजली हो या गरीबों के कल्याण की योजनाएं। इसलिए इस प्रगति को बनाए रखने के लिए लोगों को एनडीए का समर्थन करना चाहिए।