केंद्रीय मंत्री मांझी बोले- आतंकी ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाह रहे थे

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Photo-IANS)
Delhi Blasts: दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 ले अधिक लोग घायल हैं। धमाके के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ा बयान दिया है। मांझी ने कहा कि आतंकवादियों की नज़र बहुत पहले से दिल्ली पर थी। इस तरह की साजिश चल ही रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आतंकवादियों की दिल्ली पर निगाहें थीं। आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाह रहे थे।
बिहार चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की जनता जिस तरह से पहले चरण में उत्साहपूर्वक मतदान करने निकली थी, उसी जोश और एकजुटता के साथ दूसरे चरण में भी मतदान करे ताकि राज्य में विकास की रफ्तार बनी रहे। उन्होंने कहा कि जनता से यही अपील है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। विकास के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हर क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। चाहे सड़कों का निर्माण हो, बिजली हो या गरीबों के कल्याण की योजनाएं। इसलिए इस प्रगति को बनाए रखने के लिए लोगों को एनडीए का समर्थन करना चाहिए।
उन्होंने जनता को सावधान करते हुए कहा कि अगर हमने गलती की तो बिहार की विकास यात्रा पटरी से उतर जाएगी। सारे काम अधूरे रह जाएंगे। हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे, जहां से हमने शुरुआत की थी। मांझी ने कहा कि इस बार का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य को सुरक्षित रखने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार ने जिस तेजी से प्रगति की है, वह पूरे देश के लिए मिसाल बन चुकी है।
जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरे लोग बिहार के लिए कुछ नहीं करने वाले। विकास के सारे काम एनडीए की सरकार में हुए हैं। जो लोग अब बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं, वे पहले बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया था। डबल इंजन की सरकार के चलते आज गांव-गांव में बिजली है, सड़कें बन रही हैं और गरीबों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।
