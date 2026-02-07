India US Trade Deal पर केंद्रीय पीयूष गोयल कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जानिए क्या क्या कहा

गोयल ने कहा- आज 2047 तक विकसित भारत बनने की भारत की यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए और दोनों देशों के संबंधों, राजनयिक संबंधों और उनके नेताओं के बीच दोस्ती को देखते हुए फरवरी 2025 में व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू हुई। इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच सालाना 500 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हासिल करना था।