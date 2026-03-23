तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए NDA में BJP को मिलीं 27 सीटें, आनन-फानन में क्या बोले भाजपा के कद्दावर नेता?

सीट बंटवारे की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा- हम सब एक परिवार हैं और हम चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। हम 27 सीटों से बहुत संतुष्ट हैं। हम चुनावों में ज़बरदस्त जीत हासिल करेंगे, क्योंकि राज्य की जनता CM स्टालिन और DCM उदयनिधि स्टालिन से तंग आ चुकी है। उन्होंने राज्य की संस्कृति को ठेस पहुंचाई है। NDA राज्य में सरकार बनाएगी।