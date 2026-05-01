LPG सिलेंडर महंगा होने पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कारण, कहा-‘दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखना चाहिए, वहां कितना बढ़ा है’

LPG Gas Cylinder Price Hike: कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी ने एक बार फिर बाजार और आम लोगों के बीच हलचल पैदा कर दी है। शुक्रवार को 19 किलो वाले कमर्सियल सिलेंडर के दाम में रिकॉर्ड उछाल देखा गया। कीमत सीधे 993 रुपये बढ़कर 3,071.50 रुपये तक पहुंच गई। इसका असर सबसे ज्यादा होटल, ढाबा और रेस्तरां कारोबार पर पड़ने वाला है, जहां यही सिलेंडर रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होता है। इस बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि सिर्फ भारत को देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। दुनिया के दूसरे हिस्सों में कीमतें कितनी बढ़ी हैं, इसे भी समझना जरूरी है। उनके मुताबिक, सरकार ने जितना संभव था, उतना बोझ कम रखने की कोशिश की है। कमर्सियल सिलेंडर होटल, ढाबा और रेस्तरां में प्रयोग में लाया जाता है।