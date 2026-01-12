उन्नाव रेप पीड़िता को सड़कों पर घसीट रही पुलिस, दोषी की बेटी ने की महापंचायत, देश की न्याय व्यवस्था पर उठे सवाल

2019 का उन्नाव रेप मामला इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। मामले के दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है। सेंगर को जमानत मिलने के विरोध में पीड़िता, उसकी मां और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना दिल्ली में इंडिया गेट के पास धरना प्रदर्शन करने पहुंची थी। यहां पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें जबरदस्ती घसीटते हुए वहां से हटा दिया। पुलिस के इस व्यवहार की काफी आलोचना हुई और बड़ी संख्या में लोग पीड़िता और उसके परिवार के समर्थन में आए। सामाजिक संगठनों और अन्य लोगों ने मिलकर सेंगर को जमानत मिलने के खिलाफ प्रदर्शन किया जिसके बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी।