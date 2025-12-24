उन्नाव रेप पीड़िता की मां के साथ मारपीट की राहुल गांधी ने की आलोचना, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

राहुल ने आगे लिखा, क्या उसकी गलती ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत कर रही है। उसके अपराधी (पूर्व BJP MLA) को ज़मानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब, जब पीड़िता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा हो, और वो डर के साए में जी रही हो। नेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लिखा, बलात्कारियों को ज़मानत, और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार ये कैसा न्याय है। लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ उठाना अधिकार है, और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि बेबसी, भय और अन्याय।