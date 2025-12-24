24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

उन्नाव रेप पीड़िता की मां के साथ मारपीट की राहुल गांधी ने की आलोचना, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

दिल्ली के इंडिया गेट पर उन्नाव रेप पीड़िता की मां के साथ पुलिस के मारपीट करने की राहुल गांधी ने आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हम सिर्फ़ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं - ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 24, 2025

Rahul Gandhi

राहुल गांधी (फाइल फोटो-पत्रिका)

उन्नाव रेप पीड़िता की मां के साथ इंडिया गेट पर हुई बदसलूकी की विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कड़ी आलोचना की है। राहुल ने इस मामले के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने लिखा, हम सिर्फ़ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं - ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

बता दें कि, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दी है। पीड़िता का परिवार और सामाजिक संगठन कोर्ट के इस फैसले की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इसके विरोध में पीड़िता, उसकी मां और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने मंगलवार शाम को दिल्ली में इंडिया गेट के पास धरना-प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका और जबरदस्ती उन्हें वहां से हटा दिया।

पीड़ितों की मां को मीडिया से बातचीत करने से रोका

इस घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें पुलिस पीड़िता की मां और अन्य लोगों के साथ बदसलूकी करती नजर आ रही है। संसद में मौजूद पैरामिलिट्री के जवानों ने पीड़िता की मां को मीडिया से बातचीत करने से रोका और उन्हें इतना परेशान किया कि उन्हें एक चलती बस से कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना की आलोचना करते हुए राहुल ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है।

राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए

राहुल ने आगे लिखा, क्या उसकी गलती ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत कर रही है। उसके अपराधी (पूर्व BJP MLA) को ज़मानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब, जब पीड़िता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा हो, और वो डर के साए में जी रही हो। नेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लिखा, बलात्कारियों को ज़मानत, और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार ये कैसा न्याय है। लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ उठाना अधिकार है, और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि बेबसी, भय और अन्याय।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Dec 2025 05:17 pm

Hindi News / National News / उन्नाव रेप पीड़िता की मां के साथ मारपीट की राहुल गांधी ने की आलोचना, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.