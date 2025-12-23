‘उनको इलाज की जरूरत है’: राहुल गांधी के जर्मनी में दिए भाषण पर भड़की BJP, ‘अभी बच्चा’ होने का कसा तंज

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के संस्थागत ढांचे पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि खुफिया एजेंसियां, ईडी और सीबीआई राजनीतिक हथियार बन चुकी हैं। ईडी और सीबीआई के पास भाजपा के खिलाफ एक भी मामला नहीं है, जबकि अधिकांश मामले सरकार के विरोधियों के खिलाफ हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यवसायी कांग्रेस का समर्थन करता है, तो उसे धमकाया जाता है।