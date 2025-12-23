‘उनको इलाज की जरूरत है’: राहुल गांधी के जर्मनी में दिए भाषण पर भड़की BJP, ‘अभी बच्चा’ होने का कसा तंज

राहुल गांधी
Rahul Gandhi in Germany: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि देश के संस्थागत ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है। उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।
राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता शोभा करंदलाजे ने कहा कि कांग्रेस सांसद विपक्ष के नेता नहीं, बल्कि भारत-विरोधी नेता हैं, जो विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। करंदलाजे ने सवाल किया कि ऐसा करके वह क्या हासिल करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी भी एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, नेता की तरह नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, 'क्या भारत से प्रेम करने वाला व्यक्ति भारत को असफल होते देखना चाहेगा?'
मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वह लगातार विदेश दौरों पर जाकर देश के मान-सम्मान और संवैधानिक व्यवस्था पर हमला करते हैं। उन्होंने कहा, 'विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ राहुल गांधी के गैर-जिम्मेदाराना बयान एक बड़ी विदेशी साजिश का हिस्सा लगते हैं।'
भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस नेता पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को इलाज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते-करते देश की ही निंदा करने लगते हैं। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद सहित कई नेताओं ने भी राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है।
बर्लिन में एक व्याख्यान को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं का मुद्दा उठाया और भाजपा नीत केंद्र सरकार पर ‘वोट चोरी’ का आरोप दोहराया। राहुल गांधी ने दावा किया कि 2024 के हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं थे।
राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा द्वारा चुनाव प्रणाली पर हमला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे मूल रूप से यह नहीं मानते कि हर भारतीय समान है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मन में दलित और उच्च जाति के व्यक्ति के बीच समानता नहीं है। लोकसभा सांसद ने कहा कि जब उन्होंने यह मुद्दा चुनाव आयोग के सामने उठाया, तो आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के संस्थागत ढांचे पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि खुफिया एजेंसियां, ईडी और सीबीआई राजनीतिक हथियार बन चुकी हैं। ईडी और सीबीआई के पास भाजपा के खिलाफ एक भी मामला नहीं है, जबकि अधिकांश मामले सरकार के विरोधियों के खिलाफ हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यवसायी कांग्रेस का समर्थन करता है, तो उसे धमकाया जाता है।
