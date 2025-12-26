उन्नाव रेप केस: आरोपी पूर्व भाजपा विधायक की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन

उन्नाव रेप मामले के आरोपी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने के बाद एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया हैं। पीड़िता और उसका परिवार जहां कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही इसका विरोध कर रहे हैं वहीं अब अन्य लोग भी इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सेंगर को जमानत देने के फैसले के खिलाफ आज पीड़िता के परिवार के साथ-साथ सामाजिक संगठनों ने भी दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सेंगर की जमानत को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।