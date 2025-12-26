26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika Logo

राष्ट्रीय

उन्नाव रेप केस: आरोपी पूर्व भाजपा विधायक की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन

उन्नाव रेप मामले के दोषी को बेल दिए जाने के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 26, 2025

Unnao rape case

दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन (फोटो - CPI (M) एक्स पोस्ट)

उन्नाव रेप मामले के आरोपी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने के बाद एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया हैं। पीड़िता और उसका परिवार जहां कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही इसका विरोध कर रहे हैं वहीं अब अन्य लोग भी इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सेंगर को जमानत देने के फैसले के खिलाफ आज पीड़िता के परिवार के साथ-साथ सामाजिक संगठनों ने भी दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सेंगर की जमानत को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।

यहां न्याय नहीं मिला तो दूसरे देश जाएंगे - पीड़िता की मां

पीड़िता की मां ने इस बारे में बात करते हुए कहा सेंगर को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, हमारा हाईकोर्ट से भरोसा उठ गया है। अगर वहां भी इंसाफ नहीं मिलता है तो हम दूसरे देश जाएंगे। मेरे पति की हत्या के दोषी को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। सेंगर की जमानत के खिलाफ भारी संख्या में महिलाएं हाईकोर्ट के बाहर जमा हुई। उनके हाथों में 'उन्नाव पीड़िता के लिए न्याय' जैसे नारे लिखे हुए बैनर थे। महिलाओं ने कोर्ट के बाहर नारे लगाए और पीड़ित परिवार के लिए न्याया की मांग की।

पुलिस ने लोगों को हटने की चेतावनी दी

इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटने की चेतावनी दी और कहा कि यहां प्रोटेस्ट करना मना है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि अगर पांच मिनट में यहां से नहीं हटते हैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप जंतर-मंतर जाओ। इसके जवाब में महिला प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इसी कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी थी इसलिए यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां अन्याय हुआ हैं वहीं से तो न्याय मांगा जाएगा।

2019 में सेंगर को उम्रकैद की सजा मिली थी

बता दें कि, भाजपा का पूर्व विधायक सेंगर 2017 के उन्नाव रेप मामले का दोषी है। इसके साथ ही सेंगर के खिलाफ पीड़िता के पिता की हत्या का मामला भी चल रहा है। 2019 में कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को सशर्त जमानत दी है जिसके बाद से इस फैसले के खिलाफ पीड़िता का परिवार विरोध प्रदर्शन कर रहा है।

CBI ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

फैसले के बाद जब पीड़िता और उसकी मां दिल्ली के इंडिया गेट के बाहर प्रदर्शन करने पहुंची थी तो पुलिस ने वहां से उन्हें जबरदस्ती हटा दिया था। पुलिस ने उन्हें मीडिया से बातचीत करने से रोका और उनके साथ बदसलूकी भी की। यह घटना सामने आने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई लोगों ने इसकी आलोचना की। अब इसे लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। CBI पहले ही इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है।

Published on:

26 Dec 2025 05:12 pm

Hindi News / National News / उन्नाव रेप केस: आरोपी पूर्व भाजपा विधायक की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन

