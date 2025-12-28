उन्नाव रेप केसः दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती, सेंगर की सजा निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई

पीड़िता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह किसी सीनियर अधिकारी से मिलना चाहती थी, लेकिन छुट्टी की वजह से उन्हें सोमवार को आने को कहा गया। हालांकि जूनियर अधिकारी ने उनकी शिकायत स्वीकर कर ली है। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि जांच अधिकारी ने उसके हितों के खिलाफ काम किया है। पीड़िता ने कहा, "शिकायत यह है कि जांच अधिकारी ने मेरे साथ अन्याय किया है। उसने न्यायाधीश के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि दूसरा पक्ष जीते, ताकि रेप पीड़िता हार जाए, उसका हौसला टूट जाए और वह मामले को आगे न बढ़ा सके।"