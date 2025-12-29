Unnao Rape Case: ‘ऐसा कोई दरवाजा नहीं, जहां हमने…’, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुलदीप सेंगर की बेटी ने क्या कहा?

सेंगर ने आगे लिखा- मैं आपसे पूछती हूं कि किस तरह की ताकत एक परिवार को आठ साल तक बेजुबान रखती है? किस तरह की ताकत का मतलब है कि आप चुपचाप बैठे रहें, एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा करते रहें जो आपके अस्तित्व को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं लगता, जबकि आपका नाम रोजाना कीचड़ में घसीटा जा रहा हो?